移居外星？ 科幻感未來綠洲

對未來，人類總是充滿幻想，科幻電影呈現的世界觀就是縮影之一，當中一部分奇異建築更反映某些人對移居外星的好奇與嚮往。今次介紹的概念建築，無不令人想起天外來客的飛船，其中「The City of Water Towers in Future」所呈現的科幻城市，神秘又美麗，更預示綠色生活就是我們的未來！

半球形小屋

由設計工作室Pedram KI-Studio與Studio Artnik Architect合力構思的「The City of Water Towers in Future」，試圖為德國漢堡規劃一座綠色城市，以解決水資源短缺、能源消耗大等問題。根據設計師的預想，該城市佔地達95,000平方米，沿海岸線建造，備有多款設計方案，當中一款由多座大小不一的半球形白色小屋組成，其金屬外殼、貌似UFO的前衞造型，加上布局錯落有致，看起來極像科幻片中的外星人基地。

可持續城市

實現可持續生活是整個建築構思的核心理念，其中金屬小屋表面呈白色，有助反射陽光，達到散熱效果；特大窗戶則有利採光，減少照明耗電量；引入先進的雨水收集與過濾系統，可為住戶提供乾淨水源；特設液壓系統，可根據水源供應與用水需求調節建築物高度；再加上室內空間布置得像花園，牆壁、地板、天花均見綠植覆蓋，不僅美化環境，還起到淨化空氣、調節溫度和濕度等作用。