趙麗穎新片上畫3日收8,000萬人仔成績麻麻　網爆被惡意打低分

內地頂流女星趙麗穎在內地陸劇界爆劇無數，早前再度進軍影壇連拍4部電影《第二十條》、《浴火之路》、《喬妍的心事》及《向陽花》，陸續上映後成績出爐，其中她擔任配角的《第二十條》賣了24.29億人民幣（約26.1億港元），有了一個好的開頭，《浴火之路》搭配男主肖央，成績也不錯，但後續她擔綱女1的2部電影票房卻成績麻麻，《喬妍的心事》1.51億人民幣（約1.6億港元），最後一部《向陽花》在清明節上映，上映3天賣7,973萬人民幣（約8,560萬港元），預估總票房可能與 《喬妍的心事》不相上下。

趙麗穎這3部電影，《第二十條》是大導張藝謀執導，男女主角是雷佳音及馬麗，上的是春節檔，她在片中雖然戲份不多，但很抓人眼球，在網上的討論度，甚至超過2位主角，被批指喧賓奪主。不過真正考驗她能不能扛票房的《喬妍的心事》與《向陽花》，卻踢到鐵板，她在《喬妍的心事》與辛芷蕾互飆演技，《向陽花》也有名導馮小剛掌控，她自己還當出品人，把片酬入股，但觀眾卻不買帳。有網民更質疑有影視評論網刻意打低分，只給予6.6分，在網上引起口碑爭議

網友本來以為趙麗穎憑《風吹半夏》接連拿下金鷹影后及飛天影后，隨即攻影壇，可望徹底成為85花第一人，完全拉開與宿敵楊冪的差距，但票房數字卻很殘酷，可能又要回歸劇圈，跟楊冪、劉詩詩、唐嫣及劉亦菲等人繼續纏鬥下去。