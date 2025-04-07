甜美蛋糕　獨食分享都開心

一件小蛋糕配清茶或咖啡，獨自一人都可以度過悠閒時光，遇到特別節日，來一個造型別致的主題蛋糕慶祝，氣氛即時Double Up，你今日食咗未呀？

輕盈芳香

因應春日，糕餅集團旗下品牌陸續推出新口味。和洋甜點專門點就有3款新口味，鮮果忌廉蛋糕以日式水果三文治作靈感，鋪滿多款水果配士多啤梨果醬。熱帶杧果椰子忌廉蛋糕酸甜可口，還有濃厚的榛果咖啡朱古力慕絲蛋糕。主打戚風蛋糕的甜點品牌帶來升級系列，英國伯爵茶戚風蛋糕加入茶葉碎、茶味慕絲和焦糖堅果榛子醬，另一款伯爵茶日本白桃表面以鮮忌廉唧出花環造型，再加點朱古力花瓣和莓果，滿滿春日感覺。

人氣之選

要數近日人氣的甜點，杜拜朱古力肯定入圍。精品蛋糕店近日推出杜拜朱古力千層蛋糕頂部以開心果加中東Kataifi混合物鋪滿，再加朱古力鮮忌廉，朱古力口味餅皮上下層分別配開心果鮮忌廉及朱古力鮮忌廉，搶眼富口感。4月中旬則會推出粉紅菠蘿法式千層酥，甜美蛋糕配上酸甜的粉紅菠蘿，色調繽紛，口感平衡而又有一絲果香，富熱帶風情。

限時快閃

即日至4月16日，中環精品超市會有名模Amanda S快閃烘焙品牌駐場，當中有限定的開心果紅桑子撻，杏二忌廉配開心果慕絲及紅桑子，口感十足。另還有雲呢拿、朱古力和開心果口味的Ooonut系列及曲奇系列，想試就要把握機會。

榴槤飄香

榴槤口味大家愛恨分明，尖東五星級酒店近日推出一糸列榴彈蛋糕及甜點。榴槤巴斯克芝士蛋糕以新西蘭忌廉芝士，外層是烤香榴槤芝士、榴槤泡芙和貓山王果肉，榴槤斑蘭3D蛋糕用D197、D24和D101製作，其他還有榴槤斑蘭雪花車打芝士蛋糕、Lotus焦糖餅乾榴槤芝士蛋糕和榴槤木糠布甸蛋糕及榴槤忌廉蛋糕盒子等，各有特色。

春日士多啤梨

這個時候，士多啤梨正合時。法國殿堂級糕點品牌正推出一系列士多啤梨甜點，甜心士多啤梨蛋糕以士多啤梨果醬、果粒和果蓉配雲呢拿戚風蛋糕和雲呢拿香緹忌廉，軟綿香甜。士多啤梨軟心巴黎泡夫內有果醬和忌廉，面層加杏仁和乾果，至於士多啤梨大福軟雪糕以法國純牛奶加新鮮士多啤梨製作，再加麻糬提升口感。