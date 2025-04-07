陳妍希離婚睇張惠妹演唱會「哭的暢快」　向天后飛吻現場High爆

台灣女星陳妍希今年2月宣布和陳曉離婚後，生活似乎沒有受到影響，私底下行程依舊忙碌，近期更頻繁現身各大演唱會和表演活動。她前日（5日）才去看了好友潘瑋柏的北京演唱會，昨日又轉戰北京鳥巢體育場欣賞天后張惠妹（阿妹）的演唱會。事後陳妍希還發文吐露心情：「哭的暢快，嗨到翻天！就是爽！」

陳妍希透露，與好姐妹一起去看了阿妹演唱會，並分享多張照片紀錄此刻的美好，她大讚天后的魅力不減：「每次看妹姐演唱會都只能用震撼來形容，每次看都覺得，每個人的一生都該看一次張惠妹的演唱會！哭的暢快，嗨到翻天！就是爽！」

另外，張惠妹在演唱中介紹圈內好友時，大方點名了陳妍希，下秒現場鏡頭便轉向她，陳妍希則對住舞台比出多種愛心手勢，還發送飛吻，張惠妹看到後，也大喊「我愛你〜」，足見好姐妹的親密友誼。而陳妍希的貼文最後，也以張惠妹的歌曲〈一想到你呀〉總結當天的心情，「啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦，許下你的心願，丢一枚錢幣等月兒圓。」

貼文曝光後，立刻引來大批粉絲熱烈回應：「好羨慕妍希和那麼多好朋友一起去看阿妹演唱會」、「看到妳就覺得很幸福」、「請繼續嗨皮（Happy），玩得開心姐」、「哇哇幸福的阿希」、「妳又回到以前的狀態了，就是要這麼開心灑脫」、「陳妍希笑容還是那麼有感染力。」