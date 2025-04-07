吳忻熹癌症惡化再發燒入院　兩女為母剃頭畫面惹人心酸

前港姐季軍吳忻熹（前名吳文忻）乳癌復發，近日她透露癌症惡化變成第四期，癌細胞更擴散至尾龍骨，本來她早前拍片透露病情有好轉，並已出院，但她日前又於社交網透露因發燒又再次入院，並分享兩個女兒幫她剃頭，以及親吻她的片段，兩個女兒更細心地為母親撥走髮絲，片中更見到女兒眼泛淚光，令人心酸，網民送上祝福為她打氣。

她覺得抗癌路並不容易，原來「接受、放下、面對」這6個字看似簡單，但她表示用了3年時間才能真正領悟：「雖然現在是第四期，亦是人們所講的末期，當中的治療有辛苦、有痛、有不舒服，但反而令我的鬥志和勇氣比過去更堅強，因沿途一直有你，有你，和你，每一個朋友，每一個網民，每一句加油，每一句支持，都深深壯大了我的鬥志，我想，我的人生就是要充滿經歷才會學懂，我衷心感激每一位給過我愛和支持的人，就是你們令我重新認識一個不一樣、充滿愛的世界！感激！感恩！」

她指現時接受不同的方法治療以及輔助治療，希望跟癌細胞和解，與癌共存，並深信一定自己最終會戰勝病魔：「好番之後，我希望會做好多更有意義的事，去活出我自己更精彩的第二人生！」