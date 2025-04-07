BOYNEXTDOOR被港迷搞喊　唱《喜歡妳》送驚喜

韓國男團BOYNEXTDOOR昨晚（6日）假亞洲國際博覽館10號展館舉行演唱會，是他們首次在香港開騷，他們以歌曲《Earth, Wind & Fire》及《Dangerous》揭開序幕，之後便逐一用中文跟粉絲打招呼，其中WOONHAK用廣東話講「大家有冇掛住我呀？」、「我係大家嘅寶貝」及「好好Feel呀」，今次是他們繼去年3月底來港參加拼盤騷《KCON HONG KONG 2024》後相隔1年多再來港，隊長JAEHYUN指當時在《KCON》上第一次做主持，所以十分難忘。

他們今年推出的新歌《IF I SAY, I LOVE YOU》大受歡迎，JAEHYUN與LEEHAN昨晚就特別清唱一小段該曲的普通話版本，令粉絲十分驚喜，當組合演繹該曲時，又特別將「I LOVE YOU」的歌詞改做普通話的「我愛你」，惹來全場粉絲尖叫，其後他們拿着代表成員的公仔出場，又走落台跟粉絲近距離接觸，見到不少粉絲都站起來及衝到延伸台旁邊，LEEHAN亦不禁感嘆香港粉絲的熱情和活力，又用廣東話問：「食咗飯未？」RIWOO搞笑地用廣東話說：「我哋好攰呀。」又叫台下粉絲數10秒讓他們飲水及休息，休息過後WOONHAK便用廣東話說：「回番氣啦，多謝！」

在Encore環節上，螢幕上播放香港粉絲製作的打氣影片，令6子感動落淚，JAEHYUN表示：「今早我才跟WOONHAK說最近好像體力不足，看了這段片之後我覺得有點慚愧。」他又用普通話說：「每一次你們大聲呼喚我的名字『明宰鉉』，我都會獲得力量，是ONEDOOR（BOYNEXTDOOR粉絲名稱）賦予我生命中最好的青春，我愛你們，發自內心地愛你們。」WOONHAK則用廣東話說：「喺大家面前唱歌，真係好珍貴，好似禮物一樣，我會努力記住，好好唱歌，盡快嚟見大家，我愛你哋！」TAESAN就被香港粉絲的歡呼聲所感動：「我們在後台換衫時聽到大家的聲音，雖然時間未到，但很想快些出來見大家。」又用廣東話大讚港迷「世一」，而SUNGHO就特別清唱樂隊Beyond的名曲《喜歡妳》冧粉絲，誠意十足！