想去文武廟拜神　西川貴教祈求再來香港開騷

人稱「教主」的日本神級男歌手西川貴教，憑為著名動畫《機動戰士高達》系列演唱多首主題曲為香港動漫迷熟悉。昨日(6日)，他於啟德體藝館舉行為《CHILL CLUB推介榜年度推介24/25》頒獎禮演出，與陳柏宇、林奕匡、黃妍、葉巧琳、Jer合作，演唱《Meteor》及《Beyond The Time》兩曲，震撼全場。

對於首次在港演出大獲好評，他受訪表示：「很榮幸獲香港歌手演唱自己的歌曲，大家的表現都很出色。」他表示演出前只綵排過一次，若有機會，下次他想為港迷演唱更多歌曲，包括去年為電影版《機動戰士高達SEED FREEDOM》所唱的人氣歌曲《FREEDOM》等。

私下曾多次來港的他，透露對上次已是10年前，發現香港街道轉變很大，很多霓虹燈消失，但亦多了很多新建築物，有機會也想來港拍MV，為日本樂迷介紹香港。他此行有到星光大道打卡，又去食粥，離港前想到文武廟拜神，祈求能再來香港開演唱會，

他26年前推出的代表名曲《HOT LIMIT》黑色繃帶造型深入民心，早前更以紅色繃帶新造型拍廣告又推出figure，他笑言隨時要穿上繃帶衫，因此份外注重身型，平時會計算卡路里，留港期間亦有做gym，更自爆在後台有與陳柏宇交流健身心得。