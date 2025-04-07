《CreFIT呈獻拉闊音樂會 Oscar．回憶夜遊 林家謙x洪嘉豪x陳健安》搶飛攻略

2025年第一場拉闊音樂會即將舉行！作為拉闊冠名贊助商，守護你信貸健康的CreFIT維信特別呈獻拉闊搶飛攻略。

由叱咤903主辦，CreFIT維信冠名贊助的《拉闊音樂會 Oscar．回憶夜遊 林家謙x洪嘉豪x陳健安》將於2025年5月10日（星期六）在亞洲國際博覽館（Asia World-Expo）舉行。

拉闊搶飛攻略第二擊 Moni Bill出擊於4月7日起，CreFIT維信的用戶只需登入CreFIT維信手機應用程式(APP)，搶先完成Moni Bill任務，即可以搶購一個福袋連兩張拉闊門票。名額有限，先到先得，搶完即止！

完成任務好簡單，只需在4月7日至4月21日（第二階段）連續使用CreFIT維信手機應用程式的Moni Bill記賬功能3天，即可獲得搶購福袋資格。

完成第二階段任務的用戶，將有機會在4月22日至23日以$388港元搶購Moni Bill任務《次輪福袋》一個。福袋內容豐富，包括1)Capi 方巾或公仔吊飾（款式隨機）、Capi金運御守、Capi紀念幣及兩張Zone c或Zone D拉闊門票。

Moni Bill任務《次輪福袋》限量600個，多達1200張拉闊任你搶想獲得可愛Capi公仔及拉闊門票，近距離接觸林家謙、洪嘉豪、陳健安三位人氣歌手嗎？記得緊貼CreFIT維信的最新消息，於指定時間內完成任務。如果未能成功搶購福袋，CreFIT維信仍有其他安排！記得留意CreFIT維信Facebook、Instagram、手機應用程式及官網，Moni Bill隨時為大家帶上驚喜，敬請期待。