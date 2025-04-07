泰國爆紅CP Billkin與PP Krit首合體攻大銀幕　引爆笑彈

英皇電影發行的泰國電影《關於我和鬼變成家人的那封利是》（The Red Envelope）預告片曝光，新片翻拍自台灣電影《關於我和鬼變成家人的那件事》，請來BL泰劇《以你的心詮釋我的愛》紅遍亞洲的CP組合Billkin及PP Krit首度於大銀幕合體，電影將於本月香港國際電影節首度在港放映，以及5月正式上映。

Billkin與PP Krit合體大受粉絲歡迎被粉絲取名為「BKPP」，原來他們相識多年，默契十足，拍攝時更經常「愛的抱抱」互相打氣。預告中，有別於之前在《全職乖孫》扮演的「廢柴乖孫」的Billkin今次演出可說是完全放飛自我，除了重現全裸鋼管舞橋段，更化上閃亮彩妝，穿上透視薄紗網狀「戰袍」前往同志夜店熱舞。電影開首更上演各種誇張的「濕身」場面，充滿泰式風格的爆笑，Billkin表示：「我們的版本保留所有核心要素，並進一步強化和延展，增添更多細節，讓故事更貼近泰國文化，幽默感也更符合我們的背景，這一切都被推向了極致！」

BKPP同為25歲，私下有著近10年深厚交情，《以你的心詮釋我的愛》爆紅後兩人登泰國最強人氣CP天花板，更不時合體放閃，PP Krit透露兩人一起成長，只要有Billkin在身邊就覺得事情變得容易，甚至一對望就想哭，很容易互相觸發情感，而疲倦的時候Billkin更會在片場抱著他，Billkin表示：「PP需要鼓勵，他很愛撒嬌的，所以我時不時為他打氣，告訴他『加油』！」