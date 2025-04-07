楊偲泳踢爆岑珈其臨陣縮沙　脷疊脷激吻慘被刪除

演員楊偲泳（Renci）、岑珈其、楊偉倫等演出的電影《搗破法蘭克》日前公布入選「第24屆紐約亞洲電影節」。楊偲泳與岑珈其在戲中飾演一對曖昧賊拍檔，二人出生入死之餘，更有咀戲，Renci要主動向戲裏戲外皆是怕醜仔的珈其獻吻，導演安排開鏡首日便拍攝吻戲，珈其顯得頗為尷尬，Renci更踢爆珈其原先建議咀咀時「脷疊脷」但卻臨陣縮沙，楊偉倫更恥笑他「得把口」。

雖然開鏡首天就要拍攝咀戲，但二人表現默契十足，岑珈其指事前與Renci商討如何配合演繹，他說：「有緊張，好多謝Renci好專業，我覺得自己有啲失敗，明明要男仔令對方安心，反而要女仔同我講OK冇問題，佢好專業。」他又認為配合劇情，輕輕的一吻已經好夠能表達箇中意義：「我同Renci之前兩套戲合作都係情侶，但係冇試過錫，反而今次唔係情侶，曖昧關係有錫，感覺浪漫。」

Renci則笑謂拍攝該場咀戲也擔心人生安全問題：「我哋本身圍讀時，本身尺度係大嘅，我之前係驚我嘅人身安全，依家我都唔敢面對，見到佢我會驚，因為珈其太太係跆拳道黑帶。」她又笑言要向戲中飾演神父的楊偉倫告解：「珈其本身唔係蜻蜓點水咁簡單，圍讀嘅時候，佢話係脷疊脷，佢話錫下會浪漫啲，但係去到現場我同佢講咁我伸脷啦！佢就縮沙，仲要我做主動。」楊偉倫笑說：「咁就真係衰，自己得把口，又有要求，但係又要人哋做主動，呢啲唔要得！」不過，Renci與岑珈其的咀戲最後卻難逃一剪，導演為維持緊湊節奏，忍痛剪走該場咀戲。