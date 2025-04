成功轉型！大隻佬男星狄維莊遜當選最成功摔角手明星

近年有好多運動員轉型做電影明星,其中以摔角界佔大多數。最近有美國電影網站就選出最成功的摔角手演員,結果,有「The Rock」外號的狄維莊遜(Dwayne Johnson)以「大票數」當選!

曾是美國摔角界冠軍的狄維,早於2000年初轉戰電影界,憑賣座片《盜墓迷城》(The Mummy)系列中「蠍子王」一角而成功奠定動作天王位置。往後狄維在影壇發展迅速,主演的多部電影《加州大地震》(San Andreas)、《義勇群英》(G.I. Joe)系列、《狂野時速》(Fast and Furious)系列、《末日困獸戰》(Rampage)、《黑亞當》(Black Adam)以及《逃出魔幻紀:叢林挑機》(Jumanji:Welcome to the Jungle)等均大受歡迎,成為票房保證!演技備受讚賞之外,他更在迪士尼動畫片《魔海奇緣》(Moana)中初試啼聲唱歌,認真多才多藝!

而僅次於「大石」排第2位就是Dave Bautista,他與狄維外形相若,他亦有接棒演過《盜墓迷城外傳:蠍子王傳奇3》(The Scorpion King 3: Battle for Redemption),不過由於狄維已沒有參與演出,所以Dave沒有機會與狄維在銀幕上較量。而真正令Dave走紅就是漫威(Marvel)超英片《銀河守護隊》(Guardians of the Galaxy)系列,他在片中飾演勇猛得嚟又好可愛的外星人Drax。此外,他亦有參與港產片《葉問外傳:張天志》的演出與張晉對手。

排第3位就是另一摔角界巨星John Cena,他比狄維入行遲,但同樣在影壇火速走紅,John於多部賣座電影包括話題作《Barbie芭比》(Barbie)、《狂野時速10》(Fast X)中演出過,而他亦與成龍在中美合拍片《狂怒沙暴》(Hidden Strike)中合作。他於片中操一口流利普通話,原因就是他曾將世界摔角娛樂公司(WWE)欲打入中國市場,John因此而花了4年時間學普通話。2016年6月,John出席記者會時就全程用普通話發言。而他亦有一個中國的名字就是「趙喜娜」。此外,80年代爆紅的摔角明星Hulk Hogan以及曾從政的Jesse Ventura亦榜上有名打入十大。