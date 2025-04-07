成功轉型！大隻佬男星狄維莊遜當選最成功摔角手明星

近年有好多運動員轉型做電影明星，其中以摔角界佔大多數。最近有美國電影網站就選出最成功的摔角手演員，結果，有「The Rock」外號的狄維莊遜（Dwayne Johnson）以「大票數」當選！

曾是美國摔角界冠軍的狄維，早於2000年初轉戰電影界，憑賣座片《盜墓迷城》（The Mummy）系列中「蠍子王」一角而成功奠定動作天王位置。往後狄維在影壇發展迅速，主演的多部電影《加州大地震》（San Andreas）、《義勇群英》（G.I. Joe）系列、《狂野時速》（Fast and Furious）系列、《末日困獸戰》（Rampage）、《黑亞當》（Black Adam）以及《逃出魔幻紀：叢林挑機》（Jumanji:Welcome to the Jungle）等均大受歡迎，成為票房保證！演技備受讚賞之外，他更在迪士尼動畫片《魔海奇緣》（Moana）中初試啼聲唱歌，認真多才多藝！

而僅次於「大石」排第2位就是Dave Bautista，他與狄維外形相若，他亦有接棒演過《盜墓迷城外傳：蠍子王傳奇3》（The Scorpion King 3: Battle for Redemption），不過由於狄維已沒有參與演出，所以Dave沒有機會與狄維在銀幕上較量。而真正令Dave走紅就是漫威（Marvel）超英片《銀河守護隊》（Guardians of the Galaxy）系列，他在片中飾演勇猛得嚟又好可愛的外星人Drax。此外，他亦有參與港產片《葉問外傳：張天志》的演出與張晉對手。

排第3位就是另一摔角界巨星John Cena，他比狄維入行遲，但同樣在影壇火速走紅，John於多部賣座電影包括話題作《Barbie芭比》（Barbie）、《狂野時速10》（Fast X）中演出過，而他亦與成龍在中美合拍片《狂怒沙暴》（Hidden Strike）中合作。他於片中操一口流利普通話，原因就是他曾將世界摔角娛樂公司（WWE）欲打入中國市場，John因此而花了4年時間學普通話。2016年6月，John出席記者會時就全程用普通話發言。而他亦有一個中國的名字就是「趙喜娜」。此外，80年代爆紅的摔角明星Hulk Hogan以及曾從政的Jesse Ventura亦榜上有名打入十大。