好色大波妹　床上露本性

單從衣着打扮，好難睇穿一個人係咪有料到，AV業界資深人士神仙乙就極之認同，正如日本AV嘅隱藏巨乳系列，女主角嘅外表望落平平無奇，但被男人氹咗上床，先至露出吸睛巨乳，同埋鍾意曳曳嘅真性情！

誤信謊言

喺SOD製作嘅《隱藏巨乳眼鏡藝術系女生被看上》當中，打扮平凡嘅樟葉杏係一位醉心藝術嘅四眼妹，尤其鍾意攝影藝術，更自資舉辦寫真展，但因為冇名氣，幾乎冇人捧場，就喺呢個時候，自稱係知名展覽搞手嘅村井出現，聲稱有辦法令佢嘅展覽起死回生。杏妹不虞有詐，跟咗村井返屋企傾談合作事宜，殊不知對方原來只係一般鹹濕佬，係咁施展鹹豬手。當村井發現杏妹身懷巨乳，索性嚟個霸王硬上弓！雖然杏妹覺得委屈，但係之前太少接觸男人，被村井搞到無比快慰，於是決定豁出去，同對方喺床上激戰連場！

險被榨乾

同樣由SOD出品嘅《第一次和新相識女朋友露營約會》，男主角華仔剛剛溝掂彩月七緒，呢位新任女友嘅舉止斯文又有啲怕醜，為咗親近對方，兩人約埋一齊去露營。由於天氣炎熱，兩人合力搭起帳幕後已經成身汗，當七緒除低外衣，華仔先發現女友原來禾稈冚珍珠，更忍唔住向對方一對巨乳發起進攻！華仔嘅熱情，令七緒瞬即撻着，唔止配合男友嘅動作，表現仲愈來愈搶韁，甚至施展埋騎乘功夫！享受完一輪激戰，七緒仲未夠喉，成晚捉住華仔砌完又砌，幾乎要榨乾對方！

乘虛而入

於GLORY QUEST推出嘅《現役偶像青梅竹馬是隱藏巨乳妹》入面，男主角晉仔一直喺家鄉居住，某日見到七星奈奈美呢位青梅竹馬嘅好友突然由東京回鄉，一問之下先知對方做緊地下偶像，雖然事業得志，但啱啱失戀，所以決定暫別傷心地。晉仔對奈奈美一向有好感，於是邀請對方返屋企食番餐，過程中有說有笑，搞到奈奈美錯過尾班車，只好喺晉仔屋企留宿。孤男寡女喺深夜共處一室，晉仔見時機成熟，即借意親近，果然又畀佢得米，成功將奈奈美氹上床，更發現對方嘅乳量十足，今餐晉仔真係食到飽！

簡評

好多女仔因為怕醜，就算上圍豐滿都唔會輕易Show畀人睇，情況就好似上述3部作品嘅女主角！本仙最鍾意《第一次和新相識女朋友露營約會》，原因係女主角彩月七緒唔止好波咁簡單，而且個樣生得靚，肌膚又夠晒白，同男優喺郊外露營嘅情節，更令唔少男士產生無限幻想。