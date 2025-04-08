【是日通勝】

農曆三月十一

乙巳年 庚辰月 丁未日

吉時：上午9時至11時、下午1時至3時、下午5時至7時

凶時：上午5時至7時、晚上7時至9時、晚上9時至11時

宜：祭祀、飾垣、整路

忌：理髮、栽種、安床

幸運方向：坐南向北

幸運數字：33、15、26

幸運顏色：白色

【星座運程】

今日幸運星：獅子座

白羊座：財運上升，有閒錢應多做好事，利人利己。

金牛座：愛情運急升，跟伴侶相處融洽，甜在心頭。

雙子座：麻煩事一波未平一波又起，讓你難以招架。

巨蟹座：理財態度可進取一點，容易從投資中獲利。

獅子座：戀愛運上升，能透過小事收獲意中人好感。

處女座：讓自己做些感興趣的事，可迎來充實一天。

天秤座：事業發展有顯著進步，收入也會有所增加。

天蠍座：頻頻遇到不如意的事，內心有一種無力感。

人馬座：貫徹量入為出策略，財政上立於不敗之地。

山羊座：投資涉及風險，盲目跟風會令你得不償失。

水瓶座：多留意周邊消息，助你妥善管理手上資金。

雙魚座：事業與財運皆上升，從工作中獲得滿足感。

【生肖運程】

相沖生肖：牛

旺弱指數：（升）鼠 偏財旺

（跌）牛 乏動力

鼠：偏財旺，可從別人身上獲得投資靈感。

牛：是日沖煞，工作運稍遜，辦事效率低。

虎：要留意身體狀況，是時候讓自己休息。

兔：出門易遇上意外，交通安全不能忽視。

龍：易惹是非，面對意見分歧時要沉住氣。

蛇：應多留兩個錢傍身，勿打腫臉充胖子。

馬：幹勁十足，處變不驚，做起事快靚正。

羊：事業發展一波幾折，保持冷靜莫氣餒。

猴：工作順利，得上司賞識，上位不是夢。

雞：需和時間競賽，做事要分清輕重緩急。

狗：工作有變動，要留意形勢，見機行事。

豬：心態正面，適應力強，事業發展受惠。

【暢所欲玄】（梅花易數專家常歡）

日日是好日（下）

「日日是好日」與禪宗思想有着深厚關聯，主要體現在以下幾個方面。

活在當下：禪宗強調當下的重要性，鼓勵人們專注於當前的每一刻，而不是沉迷於過去或未來。「日日是好日」正是這一思想的體現，提醒我們珍惜每一天的生活，無論外在環境如何，都能保持心靈的平靜與喜悅。

簡樸與自然：禪宗提倡簡樸的生活態度，認為自然界中的一切都有其美好之處。「日日是好日」也蘊含了對日常生活的簡單欣賞，無論是陽光、雨水，還是平凡的日常，都能找到值得感激的地方。

心靈的平靜：禪宗重視內心的修煉，追求心靈的清淨與安寧。通過保持一顆感恩的心，接受生活中的各種變化，我們能夠在任何情況下都保持內心的平靜，這與「日日是好日」的理念相脗合。

接受與放下：禪宗教導人們要學會接受現實，不執着於事物的好壞。而「日日是好日」的思想也在於無論生活中遇到甚麼困難，都能以積極的心態面對，接受當下的狀況，並從中找到快樂。

「日日是好日」與禪宗思想的核心理念相輔相成，都是在倡導一種積極、簡樸且內心平靜的生活方式，鼓勵人們在日常生活中找到幸福與滿足。