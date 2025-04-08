Edan跟林明禎口水尾　爆Seed斥傳媒黑心

呂爵安（Edan）前晚在音樂頒獎禮個人獎項捧蛋，在後台受訪時，被篤正緋聞女友林明禎這個死穴，聽到「女友」二字即變面，當眾斥傳媒黑心，身旁隊友聞言為之錯愕。而賽前被預測必有事情發生的姜濤與Anson Lo和平共處，但以13萬票獲得男歌手金獎的Anson Lo，仍逃不過被網民寸爆。

MIRROR成員Edan自從公開認愛女星林明禎後，每次提起戀情有問必答，卻引起不少負評，除了爆脫粉潮外，更成為隊中「眾矢之的」，而林明禎亦明顯工作量大減，之前被指頂不住貴租而搬屋。未知是否事業大落後，Edan一改作風，將「林明禎」變成自己的死穴。早前他到韓國拍攝團綜時提早返港，盛傳是為了與林明禎相聚，他當時回應已黑晒面，解釋離隊是因親友有健康問題，但拒談與林明禎有否見面。而在前晚舉行的《CHILL CLUB推介榜年度推介24/25》頒獎禮上，他再次因林明禎而爆Seed，更直指傳媒黑心，連身邊隊友聞言也即時嚴肅起來，氣氛尷尬。

姜濤Anson Lo從容反「負」

Edan與隊友一起受訪時，對於被指3個月內推出3首歌獲公司厚待，他解釋最近推出的兩首是自己創作的歌，但對「厚待」之說頗有微言：「標題好似激發矛盾，令大家有爭拗，空穴來風，冇乜需要回應。」他認為Ian比他勤力得多，自己仍要再努力。話題一轉，當問到其緋聞女友林明禎的腳傷時，他聞得「女友」兩字，即搬出林明禎日前的同一番說話作回應：「又陰我？你哋真係黑心呀！成日畀氹人哋踩，真係唔得喎！又嚟又嚟！Keep住講咗好耐，每次仲要Keep住問？希望畀空間，唔好為難，我都冇必要同大家交代。」對於記者再追問林明禎的問題，他即黑面：「我真係冇需要同大家交代呢啲。」又直言林明禎搬屋是很正常的事，不需要多作回應。

相比火氣十足的Edan，賽前被指是「兩虎相爭必有事發生」的Anson Lo與姜濤，全晚態度冷靜，連兩幫粉絲也和平共處。連擸3個獎成全晚大贏家的Anson Lo更表示大家各有各獎項，多謝投票的「神徒」支持，獲得任何獎都開心，不會對明年冧莊與否有壓力。提到其新歌《Heartbreaker》零電台宣傳，因而傳出遭公司打壓，他坦承：「知道Fans好着緊我作品成績同宣傳，對每個成員，公司有不同安排同策略，上年（自己）做電台多啲，今年其他成員做番多啲。（團綜你就要宣傳？）團綜同新歌宣傳唔同，不過依家籌備緊下一首歌。」

另外，Anson Lo奪得男歌手金獎引來網民熱議，賽前已爆出種票疑雲，結果總投票人數20萬，他佔13萬票，有網民留言：「全香港男歌手夾埋總得票7萬幾咋！Anson Lo一個人就13萬票。真心厲害！」

至於獲得男歌手銀獎的姜濤，在發表感受時拋下6字真言：「多謝大家，多謝！」他強調是真心多謝，當時只想到這6個字，之後補充：「從來冇特別諗定講詞，係真心多謝樂迷，每個獎來之不易，有獎冇獎都唔代表努力白費，唔好灰心。（之前講退出畀人鬧？）愚人節講笑。（網民話你嘅回應EQ高？）係放鬆啲對所有言論，依家好多人好大壓力，對所有工作或言論，會輕鬆看待。」

林家謙奪歌曲獎：佢哋鍾意《破．地獄》

歌手林家謙前晚於頒獎禮上分別奪得「年度唱作歌手金獎」及憑電影《破．地獄》主題曲《普渡眾生》獲歌手一人一票選為「歌手推介歌曲大獎」，他打破官仔骨骨形象，改以出位的「為自己應援」戰衣亮相，又自備螢光棒、吊飾公仔和手幅為自己打氣，玩味十足。

事後他受訪時坦言估不到有25位歌手投票給自己，相信歌手們是喜歡《破》片。他又提到多了銀髮族認識這首歌，但未必認識他，自己卻很享受這種感覺：「我就好自由，可以去飲茶或者去街市都冇被人認出，好鍾意呢種平行時空感覺。」

李幸倪篤爆Stanley睇女仔

歌手李幸倪（Gin Lee）繼年初的叱咤頒獎禮後，前晚再奪女歌手金獎，被問到是否可稱呼她「阿金」，她坦言喜歡這個稱號，又指票選出來的獎項得來不易，故特別開心：「冇辜負投票畀我嘅人，感覺自己有好大進步好開心，因為我喺第一屆時係攞銅獎。」又大爆獲「年度新人組合」銀獎的女子組合VIVA在台上演出後，自己身後有男聲高呼，她說：「佢『嘩』咗出嚟，我忍唔住擰轉身講『嘩！你好真心』。」原來指的正是MIRROR成員Stanley，其他隊友得悉後笑到失控，他亦大方自首笑說：「師姐Gin Lee好敏銳，我Wow一聲，佢就擰轉頭。佢哋係跳舞好睇囉！」AK插嘴：「有好嘢要讚，唔好忍！」Stanley笑言不擔心女友呷醋，因自己純粹欣賞好作品。而AK亦表示看COLLAR和Lolly Talk表演時都有大叫。