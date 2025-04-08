陳奕迅激讚重慶歌迷　靠歡呼聲治腰傷

兩大歌神張學友和陳奕迅的巡唱舉行得如火如荼，同樣病住唱，其中Eason強忍腰痛跳唱，面露痛苦之情，但直指重慶歌迷的魔力無法超越，上台後腰傷神奇痊愈！

歌神張學友和陳奕迅（Eason）前晚分別在台北小巨蛋及內地重慶開演唱會，是二人第228及156場的巡唱演出，能達到這個場數已經相當厲害。不過，學友跟Eason均唱到五勞七傷，學友身體仍然不適，日前更罕有「破音」，至於Eason連日來又跳又唱，弄傷腰骨，但他們上台後即時醒神進入狀態，相當專業。

近日不少歌迷都留意到Eason演唱不時摸腰，有時更面露痛苦表情，前晚他指早上開騷前拜神彎腰還是很痛，但上到台就立刻無大礙，還即時左扭右扭，相當搞笑。Eason對重慶歌迷讚口不絕，一開場已被他們的歡呼聲震聾，直呼：「你們這熱情，把我這老腰傷都給治好了，我跟你說真的，沒有人能夠超越重慶觀眾的！」

叫觀眾唔使擔心

而前晚繼續在小巨蛋開騷的學友先在台上說：「首先希望包容我一下，包容一下我這個過於性感的聲音，就是平常我自己都沒有機會聽到的聲音，可能大家已經知道前幾天我自己、我也不知道，我也不知道搞甚麼鬼。所以今天，我還是會盡全力的去為大家表演，希望大家不要介意。」他又指記得2000年時有一次鼻炎發作，很怕沒辦法再唱，但現在不怕了，笑指有了當年的經驗，現在應該沒有問題，又搞笑說：「我知道我一定會好的，我也知道，雖然我的聲音是有一點性感，但我是可唱的，所以大家不用擔心，今天買了票了對吧？也出不去了。」