美國女星海倫亨特(Helen Hunt)於1997年憑《貓屎先生》(As Good As It Get )勇奪《奧斯卡》影后寶座,自此之後,海倫甚少在電影中演出,現年61歲的她處於半退休狀態,已有多年沒有公開露面的海倫早前於社交網分享近照。

照片中微笑着的海倫與演員男友Jeffrey Nordling於棒球場前恩愛合照,並為心儀棒球隊打氣,久未露面的海倫明顯臉上流露出歲月的痕跡。照片於網上瘋傳後立即惹來網民熱烈討論,大部分網民均表示認不出相中人是海倫亨特。

海倫早於70年代已入行,90年代憑浪漫愛情喜劇《Mad About You》走紅,並勇奪艾美視后寶座。後來海倫亦拍過不少電影其中包括《龍捲風暴》(Twister)以及2000年的《拉闊愛的人》(Pay It Forward)。她曾於2001年與監製Matthew Carnahan 結過婚,2人育有一女兒Makena Lei Gordon Carnahan。