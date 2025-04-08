羅拔迪尼路將獲頒《康城電影節》榮譽金棕櫚獎

國際影壇盛事《第78屆康城電影節》即將於下月13日舉行，而大會昨晚宣布荷里活影壇巨星羅拔迪尼路（Robert De Niro）將會是今屆終身成就獎榮譽金棕櫚的得主，獎項將於開幕禮當晚頒發。

羅拔除了將現身《康城》獲獎之外，他亦會於之後一日出席「大師班」與影迷分享縱橫影壇半世紀的經過。羅拔於聲明中表示與《康城電影節》的關係非常親密：「尤其是現在世界上這麽多東西讓我們分裂，《康城》則讓我們在一起—講故事的人、電影人、影迷、朋友……就像回家。」而荷里活女星梅麗史翠普（Meryl Streep）與《星球大戰》（Star Wars）美國導演佐治魯卡斯（George Lucas）就是去年成就獎的得主。

身兼演員導演監製於一身的羅拔曾於2011年擔任過《康城電影節》「主競賽單元」評審主席，評審成員包括奧瑪花曼（Uma Thurman）、祖狄羅（Jude Law）與施南生等。而羅拔主演的電影作品經常入圍《康城》爭獎，其中1976年由老拍檔馬田史高西斯（Martin Scorsese）執導的《的士司機》（Taxi Driver）就勇奪當年的最高榮譽「金棕櫚獎」。而最近一次有片入圍就是他與馬田合作2023年的《花月殺手》（Killers of the Flower Moon）。