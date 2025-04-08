結束長達廿年的仇恨！麥當娜公開合照宣布與艾頓莊和好如初

美國流行音樂女王麥當娜（Madonna）與英國樂壇巨星艾頓莊（Elton John）多年來一直盛傳不和，而66歲的娜姐昨日於社交網貼2人的合照並宣布與78歲的艾頓莊「冰釋前嫌」和好如初。

娜姐留言表示周六（5日）她親自到場觀看艾頓於綜藝節目《周末直播》（Saturday Night Live）的現場表現。她表示自己好後悔與對方不和：「幾10年來，當我得知自己如此敬佩的人竟然公開表示不喜歡我作為藝術家時，我感到很痛心。我沒明白。」似是暗示2004年艾頓獲頒經典唱作家獎致詞時爆粗指控娜姐表演時「咪嘴」一事，當時事件成為2人不和的「導火線」。2012年，艾頓接受澳洲電視台訪問時再次爆粗指控娜姐對其好友Lady GaGa冇禮並形容娜姐是「年華老去的脫衣舞孃」。2019年，艾頓推出自傳時就言論向娜姐道歉指自己不應該這樣說。

娜姐於帖文中笑言初時得知艾頓任《周》表演嘉賓時決定過去在後台與他對罵：「當我見到他時，從他第一句說出的就是『原諒我』，而在我們中間的那道牆就此而倒塌。原諒是最有力量的工具。不足幾分鐘。我們就擁抱。」此外，娜姐亦透露艾頓向她表示為她作了一首歌並希望他們可以合唱。」