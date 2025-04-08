郭柏妍劉穎鏇膠質女僕裝過份性感？王卓淇促：保護女藝人安全！

無綫劇集《奪命提示》一眾演員日前出席宣傳活動，其中主演嘅郭柏妍、劉穎鏇（Tiffany）身穿粉色膠質露腰女僕套裝、戴上貓耳頭箍和腳穿長Boots亮相，以劇集中組成女團「Double C」造型示人，引得現場哄動。前港姐王卓淇（Erin）見到二人相片後，即嚇得急急拍片，祈求外界對女藝人多加保護，怕二人性感打扮現身虛冚活動會引嚟不安全後果。

王卓淇以素顏拍片，指近日睇到《奪命提示》宣傳活動嘅相後，佢自己都好震驚，因為佢見到郭柏妍及劉穎鏇嘅膠質女僕裝過份性感！佢即刻諗起自己當年宣傳《全職沒女》時，以一條較短裙褲上台，當時舞台高，台下亦有大批龍友360度拍攝藝人，至今網上仍有一條超過一分鐘特寫自己美腿嘅片。

佢續表示自己只係以普通觀眾身份去評論，今次見到二人打扮，套衫嘅質感、性感度比自己當年更甚，即使有網友指該膠質女僕裝乃劇中造型，不過佢就提到拍攝時係處於一個安全環境，現場只有攝製隊、演員、同事等，加上打燈會令效果更靚、有質感。惟同一套衫用於公司活動就未必適合，因為現場冇專業燈光、觀眾360度低抄拍攝：「真係唔係幾好睇…」佢指自己都好鍾意兩位師妹，平時亦有見過劉穎鏇私下打籃球嘅相，大讚好睇、健康性感，遂催促大家應保護女藝人安全：「我睇到唔係好舒服…女演員宣傳時可否着得正常啲，啲可愛嘅造型可以留番喺戲劇效果，但宣傳時都要保護番女仔嘅安全。」