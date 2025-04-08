美酒遇上佳餚　體驗升級

美酒佳餚密不可分，難得的主題美食以美酒來點綴，味道即時升級。部分難得的限定醇酒美宴，還有專業人員特別搭配的美酒，更令佳餚的味道提升。

調酒日與夜

難得周末，大家都想Hea一Hea，尖沙咀時尚生活酒店酒吧餐廳近日推出High Spirits周末早午餐，無限任添前菜有泰式香草鹹蛋黃炒鮮蝦及魷魚、意式鮮魚片配XO醬及和脆皮豬腩肉等，主菜可揀香烤泰式三黃雞配雞油米形意粉、香烤羊架配中式橄欖醬、香烤封門柳或香煎原條馬友等。客人可選3款不同的無限暢飲套餐，Cocktail Collection包括酒吧得獎雞尾酒和精選啤酒，另有Sparking Selection和Champagne Experience選擇。4月16日晚上會和菲律賓酒吧合作，以特別食材調配雞尾酒，為客人帶來獨特的調酒之夜。

香檳醉人

香檳除作餐前酒，還有很高可塑性。法國香檳品牌推出限定的藝術之月，和不同餐廳合作打造香檳拼配。即日至4月25日，品牌在中環米芝蓮法國餐廳推出House of Wonder Pop Up限定餐單，餐廳主廚Joris Rousseau設計了3道菜式來配香檳，包括刁草青豆配象拔蚌、羅勒開心果配蘑菇和蜜糖等。上環米芝蓮星級意大利餐廳主廚Romain Dupeyre則以紅菜頭和士多啤梨配熟成鴿子，配Rose香檳，酸爽去油膩。品牌亦和尖沙咀五星級酒店西餐廳合作，以法國名廚Pierre Gagnaire和酒店行政糕點廚師Jonathan Soukdeo打造下午茶點，邊吃小龍蝦他他和手指三文治等茶點，按喜好配襯不同層次的香檳，相得益彰。

香江醉人

銅鑼灣一間酒店餐廳酒吧以香港地標為題，打造香江醉月黃昏雞尾酒系列，調酒師以銅鑼灣、大坑和灣仔作主題，配明精美插畫明信片，為雞尾酒加添故事性。Leighton 133以伏特加、青瓜、柚子醋和柏樹等調配，散發迷人花果香。Fire Gun以清酒、車厘子利口酒和威士忌等調和，借此向午炮致敬，濃烈醇厚。其他還有富水果風味的Forgotten Island和以70至90年代銅鑼灣風貌設計的Little Finza等。雞尾酒配不同風味的佐酒小食，包括鵝肝芭菲、北海道帶子薄切和迷你法式火腿芝士三文治等，更添層次。

微熏賞景

邊賞景邊用餐，氣氛更佳。東涌五星級酒店扒房以百年漁村作主題，推出「嶼」韻雞尾酒，大澳花園以青瓜氈酒、白酒和苦橙酒加鹹蝦乾油，海洋號以烤魷魚和低溫慢煮威士忌融合，再加點魷魚墨薄脆片。大澳熱島以熱帶水果配Gin & Tonic，海岸桃香以波本威士忌配香桃、雲呢拿和朱古力苦酒，再加烤乾粉和鹽。除了獨酎賞日落，也可以用來配剛推出的歐洲最「牛」盛會，邊吃威爾斯有機草飼鴨巴甸安格斯熟成肉眼扒、西班牙加利西亞Rubia Gallega 30日熟成肉眼扒或法國沙羅勒草飼肉眼扒等，帶來不同風味。

大牌檔啤一啤

吃地道小炒，來杯啤酒最痛快。啟德五星級酒店和本地手工啤品牌合作，於4月8至9日、11至12日指定時間在宴會廳推出限定大牌檔晚餐及消夜菜單，食住蟹肉粟米羹、陳醋海蜇青瓜、椒鹽鮮魷、黑松露帶子炒蘆筍、脆皮水晶鹽香雞和蝦頭油海鮮炒飯等，邊吃邊來杯口感清爽的啤酒，風味獨特又開胃。