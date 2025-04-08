The Henderson中環全新藝術花園　漫遊城市綠洲

中環鬧市雖然人煙稠密、大廈林立，但其實即使置身於繁華的市中心，都可以找到藝術的蹤迹！例如全新地標The Hendeson旁的琳寶徑休憩花園，最近優化為集藝術、創新及可持續元素於一身的藝術花園，猶如城市中綠洲，洗滌心靈。花園更邀請來自本地和外地的藝術家合作，展出多個以大自然為靈感的藝術裝置，喜歡慢活的藝術迷絕對不容錯過！

由全球知名的扎哈．哈迪德建築事務所（Zaha Hadid Architects）設計的藝術花園，由即日起免費對外開放，並展出多個國際知名藝術家以大自然為主題創作的藝術作品，同時為香港藝壇生力軍的提供創作舞台。其中焦點項目有由本地藝術團隊STICKYLINE x Leanna Lee打造的大型藝術裝置《The Fractal Forest》，「我們從來沒有想過成為第一個香港藝術團隊，為一個由Zaha設計的世界級地標項目創作藝術裝置。」由香港設計師梁子程和黎意雄於 2011 年創立的STICKYLINE，曾經參與香港和海外多個藝術展覽，例如deTour設計界、米蘭時裝周和柏林國際設計節等。

《The Fractal Forest》由5棵巨型大樹構成，最高達6米高，並以著名藝術家達文西的完美人形比例為靈感，首次採用分形幾何及黃金比例概念創作雕塑。TICKYLINE分享創造細節時表示，「作品由策劃到製作共耗時半年，為了呼應The Henderson的保育理念，採用可循環的橡木和不銹鋼為主要物料，並圍繞雕塑種植15種花卉，其中5種為蝴蝶蜜源植物，例如柑橘、山指甲和大花忍冬等，吸引蝴蝶群聚飛舞，促進生物多樣性。他們更特意「上堂」，跟生態專家學習本港蝴蝶種類、蝴蝶生態等，期望透過作品增加大眾對自然生態的深入認識。STICKYLINE亦分享打卡貼士，白天時可配合鏡面的光線折射，便能輕易營造出與雕塑融為一體的唯美畫面。夜間裝置也會配合音樂和燈效，呈現出晝夜不同的美感。提提大家，此藝術裝置屬期間限定，展期只至5月31日，記得把握時間朝聖一番！

另外，花園中央展出美國環境藝術家Ned Kahn創作的「零碳動態藝術裝置」《生息之源》（Breathing Tree），也是他於香港首個永久擺放的藝術裝置。Ned自1982年開展藝術創作生涯， 一向以可持續發展和環保為創作理念，至今創作超過160個公共藝術項目。《生息之源》約7米高，利用不銹鋼作搭物料，亮點是裝置透過太陽能驅動，由早上8時至晚上11時，每小時啟動1次，每次30分鐘，期間會出現噴霧漩渦、水漩渦、雨幕和倒影池，展現出各元素的交替變化，頂部的金屬樹枝也會隨風搖曳，增添動感。他期望能透過互動設計能增加公眾的環保意識， 更歡迎大家走入裝置內，透過多元感官親身體驗大自然的流動和力量。

同場還有由德國數碼藝術家Philipp Frank打造的數碼光影藝術裝置《Hypnotic Dream》，裝置融合光影和自然元素，先透過捕捉樹木的生物頻率變化，將其轉換為抽象光影和音效，再利用數碼技術投射於園內一棵由南美洲引入、擁有200年樹齡的佛肚樹上。裝置於晚上7時開始，每5分鐘投影一次，融合四周環境及音樂，打造出創新的沉浸式藝術體驗。Philipp 期望大家能隨着樹木的生物頻率變化，感受大自然的微妙脈動。藝術花園除了有精彩藝術裝置之外，園景設計同樣值得細賞，花園內流線型狀的綠化植物出自英國著名環境建築團隊Gillespies及樹木造型師Darren Lerigo之手，共同為植物設計出獨特的形狀，賦予綠意靈動的姿態，與The Henderson標誌性的建築輪廓相映成趣。