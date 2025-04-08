沙特新酒店　荒漠懸崖歎世界

海灣阿拉伯國家6個成員國早前給予香港特區護照持有人落地簽證等便利，沙特阿拉伯便是其中一國。當地近年大力發展旅遊觀光，不少頂級酒店紛紛落成，其中塔布克省漢志山脈剛有佔地3萬平方米的度假村開幕，擁有多種豪華配套的同時，內裏的別墅和套房分布在沙漠地面、懸崖邊，甚至洞穴內，是與環境充分融合的特色住宿設施。另外，沙漠綠洲城鎮歐拉及首都利雅得亦有兩間特色沙漠酒店，讓你體驗別樹一幟的奢華！

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獨特客房 現代穴居

建於漢志山脈中的Desert Rock Resort，由建築設計公司Oppenheim Architecture操刀，特色是這裏的54間別墅和10間套房均依自然地形而建，主要分為5種房型，其中Mountain Crevice Villas隱藏在山體裂隙之中，並設有懸掛在巖壁邊緣的私人泳池，可近距離感受大自然的鬼斧神工。仿天然洞穴設計的Mountain Cave Suites同樣驚艷，巨型窗戶引入充足自然光，並營造出「現代穴居」的獨特氛圍。度假村內5間餐廳各具魅力，由米芝蓮星級廚師Osman Sezener主理的Nyra以原始柴火烹調技藝和在地食材打造美味海陸盛宴。MICA酒吧則突破傳統，以發酵、醃漬等手法創作出一系列創意無酒精飲品。另外，水療中心提供獨特的Cellular Gold Rejuvenation Hammam護理，75分鐘的黃金護理儀式結合摩洛哥傳統手法與現代科技，讓肌膚重現光彩。酒店同時為住客帶來多種活動，愛刺激的有極限登山、沙丘騎單車、荒野ATV越野車、攀岩及飛索等。晚上有觀星和沙漠徒步活動。房價（2人入住）每晚SAR7,300起（約HK$15,330）。

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浪漫燭光 千年古城

在沙特阿拉伯西北部的沙漠綠洲城鎮歐拉（AL ULA），曾是歷史悠久的香料貿易路線的一部分，基於當地文化、歷史和考古意義，有關方面着力保護該處並發展為豪華旅遊目的地，先後有多間高檔酒店在此開業，去年則有一間由千年泥磚建築改造的精品酒店Dar Tantora The House Hotel進駐。由埃及建築師Shahira Fahmy負責修復工程，內有30間各具特色的Dar客房，客房分為四大主題，每款客房都融入獨特的阿拉伯元素，如穹頂天花、手工編織地氈、床頭鑲嵌的乳香結晶、用古錢幣熔鑄的浴室鏡框等，當中面積最大是82平方米的Dar Al Oud套房。餐飲方面，米芝蓮星級廚師Jaume Puigdengolas主理的Joontos餐廳絕對是亮點，早餐時段的椰棗泥Shakshuka和橙香椰棗芝士蘸醬不容錯過，而晚餐的乳香煙熏駱駝肉，可謂將當地食材發揮到極致。酒店每天有日出瑜伽及探索古城歷史等活動，另有3小時山谷健行，及45米高的AL ULA 天梯體驗等，房價（2人入住）每晚SAR999起（約HK$2,098）。

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非洲風情 娛樂豐富

距離首都利雅得市區約1小時車程的Nofa Riyadh, A Radisson Collection Resort，同樣是被沙漠包圍的著名豪華度假村。由57幢獨立別墅構成，共7種房型，面積由33至311平方米不等，以非洲狩獵小屋為靈感，寬敞的起居室配落地窗讓沙漠景觀一覽無遺，最大面積是Two Bedroom Royal Villa with Private Pool，花園內有小橋流水，還有廚房、按摩浴缸等設備。共有7間餐廳和酒吧，包括有以非洲風裝潢搭配國際美食的Tswalu，主打炭烤料理的高級扒房The Butcher’s Den，及提供現烤石窰薄餅和手工意大利粉等的意大利餐廳Al Fresco。另有Amani Spa & Wellness透過「五大元素療程」，讓客人達成身心靈的全面平衡，並十分貼心地設有女性專用泳池。值得一提係，度假村毗鄰有不少重量級消閒設施，例如有700多隻野生動物自由棲息的Nofa Wildlife Park and Safari，屬沙特頂級規格的18洞高爾夫球場Nofa Golf Club，以及馬術度假村Horse Riding Desert Safari等。房價（2人入住）每晚€533起（約HK$4,584）。