東冲有料到：泰國的復原

早前泰國遭受地震影響，轉眼已經過了一個星期。現時仍有不少網友以為泰國已經「玩完」，很多房屋倒塌，舉國上下哀鴻遍野，冇工返兼憂柴憂米。但這些全是大家的誤解，實際情況並非如此。地震發生後翌日，其實泰國市民的生活已經回復正常，交通工具沒受到影響，照常返學返工。泰國第3電視台的周年慶祝活動及泰國明星的粉絲聚會依舊舉行，而商場百貨店同樣開門營業。

我並沒有「夾硬」唱好，以上情況均是如實陳述。

不幸中之大幸，泰國並沒有緬甸般情況嚴重，對經濟也沒構成多大衝擊。最大打擊反而是不少旅客對泰國信心動搖，短時間內不想到訪。與其疑慮泰國會否發生第二次地震，不如替緬甸擔心似乎更為合理，後者之前已發生了數次地震，對泰國並沒有產生影響，真正受影響的反而是一眾網民，他們不顧事實、一窩蜂說泰國很危險，或多或少令人對泰國產生了恐懼。

早前我在社交媒體上載了一張潑水節的圖片，隨即惹來網民質疑「泰國如此危險，還去玩潑水節及慶祝？」，其實作為泰國新年、一年一度的潑水節是泰國政府旅遊局重點宣傳節慶，希望大家可以忘卻煩惱悲傷，全情投入這個大型的新年活動。天災避無可避，但人禍卻可以，大家可藉着潑水節可覓得新希望及慰藉。

稍後各大商場及公眾地方都會舉行大型的潑水節活動。我們就拭目以待看看泰國人怎樣生活如常吧！

對於泰國的支持，並不單要親身前往到訪，也可透過鼓勵的說話，但願這個潑水節大家都開心平安。

胡慧冲