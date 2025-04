新iPad Air打機勁　電腦都取代到？

Apple當年推廣iPad Pro時,曾以「Your next computer is not a computer」作為宣傳口號,時至今日不單止iPad Pro可以當電腦,iPad Air一樣得!說的是iPad Air M3版本,顧名思義升級採用M3晶片,配備8核心CPU及9核心GPU。以《Geekbench 6》實測,得出單核3,109及多核11,871的成績,兩項都較採用M2晶片的上代快15%以上,數字亦跟M3版Macbook Pro相若,可見性能達到電腦水平。新機另一優勢是支援動態快取、硬件加速網格著色和光線追蹤技術。試玩大作《我獨自升級》,在解像度、光源效果等開至最高的情況下,它仍能以60fps幀數流暢運作,體驗不輸在電腦玩。

新機提供11吋和13吋兩個型號,均配備Liquid Retina顯示器,對應P3寬廣色域、原色調、防指紋抗脂及最高600 nits亮度,睇片畫面鮮艷亮麗,可視角度高。由於屏幕夠大,所以很適合安裝全新精妙鍵盤使用,磁力接合後猶如電腦般有齊大型觸控板及14鍵功能鍵列,可以直接調校屏幕亮度及音量,鍵帽回饋感不俗,更可經懸臂調校顯示角度。此機另一賣點是兼容Apple Intelligence,可經「書寫工具」校對改寫文章、利用《Image Playground》生成圖畫、透過「消除工具」執走相片入物等,實用又好玩!

它提供128GB、256GB、512GB及1TB容量,顏色有藍、紫、星光和太空灰選擇。其他規格包括1,200萬像素廣角相機及Center Stage自拍鏡頭、橫向立體聲喇叭、Wi-Fi 6E等,留意它只支援eSIM,不兼容實體SIM卡。總括而言此機有筆電性能,但價錢卻便宜許多,若不想花費大多買電腦,不妨以此機取而代之!

同場加映︰AI擴展至更多語言

提到Apple Intelligence,之前要系統語言改為英語才能使用,但隨着iOS 18.4、iPadOS 18.4和macOS Sequoia 15.4即日推出,現時Apple Intelligence終於支援更多語言,包括法文、德文、意大利文、葡萄牙文 (巴西)、西班牙文、日文、韓文及簡體中文,以及新加坡和印度的當地英文版本。與此同時,歐盟地區的iPhone與iPad用户亦將可首嘗Apple Intelligence功能。除此以外,新OS修復超過 50個漏洞,並加入多個Emoji、AI素描風格畫、氛圍音樂等新功能。