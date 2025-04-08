區瑞強鄭子誠相識30年繼續播靚歌　搵精壯胡楓做嘉賓

鄭子誠、區瑞強（Albert)和胡楓（修哥）現身香港電台為「2025情人靚歌」活動錄製演出片段，Albert憶述與子誠已相識30多年，覺得很難得，因為同時期的其他DJ轉型做演員、歌手或者已經移民到外地，但他們的音樂節目還能夠這樣「前後腳」地播出，一同分享很多經典歌曲。另外，鄭子誠亦透露正在醞釀緊《音樂情人》的二十周年活動，計劃會與一群聽眾聚會。

Albert直言相信電台會繼續下去，因為電台有種威力，即是任何時間地點都可以收聽電台，加上這些經典歌曲棍在電視上沒有太大空間，最多只是受邀上去唱一兩首，但電台則可以播放很長時間。Albert表示《音樂情人》每逢歌手生日便會全日播該歌手的歌曲，他笑稱一到自己生日就甚麼都不做，專心聽子誠節目，聽自己的歌曲。

隨後，Albert分享自己之前的演唱會經常請修哥做嘉賓，覺得修哥的腦筋和身體都很精靈，修哥直言重點係多些應酬，Albert問到修哥登台是不是收到很多利是，修哥笑言：「初初呢就唔係咁好意思收利是嘅，即係人哋後生過我，我點會收你利是呢，後尾啲人講利是最緊要啊，我咪收利是囉，收收下就唔怕醜啦，收到依家就唔知醜啦。」

此外，活動上修哥選擇演唱《沉默是金》，他指自己很鍾意唱同聽這首歌，因為是許冠杰和哥哥張國榮所合唱的，他覺得很好聽。而歌詞是講述長者對後輩的教誨，所以由有多年經歷的修哥來演唱這首歌十分有說服力。