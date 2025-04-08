衛詩雅《破·地獄》再下一城　於美國勇奪「傑出演員奬」

影后衛詩雅憑主演英皇電影《破·地獄》再下一城，近日於美國勇奪演員獎殊榮，認真可喜可賀。雖然工作繁忙，她仍花盡心思為老公準備生日禮物，氹得對方感動非常。

衛詩雅（Michelle）近日與導演陳茂賢專程飛往美國，出席「芝加哥亞洲躍動電影節」，結果獲大會頒發「傑出演員獎」，凱旋而歸。她得獎後於網上分享好消息，留言再次感激自己遇到最好的安排：「站上領獎台，我再一次收到了鼓勵與鼓舞…遇到『郭文玥』這個角色，以及陳茂賢導演和眾劇組同仁是我的幸運，很開心我的堅持能被大家看到，光影之路我們一起走！」

據悉，縱使香港有排山倒海的工作等着她「回歸」處理，Michelle得獎後仍要硬擠時間留多一天，以便接受當地媒體的邀約訪問。而近日芝加哥天氣徘徊於攝氏零下，兼且大雪紛飛，冷得靚女「騰騰震」，不過面對美國粉絲的熱情，她自然溫暖在心！Michelle笑說：「其實之前我去日本出席護膚品牌活動，一樣遇上嚴寒天氣，我仲着咗件胸口開咗3個窿嘅黑色晚裝，企喺街影靚相，女人真係要靚唔要命嘅，哈哈！」

其實打從《破》片推出以來，Michelle一直忙過不休，竟連老公周祉安的生日也忘記得一乾二淨，完全沒有為對方準備蛋糕及禮物，幸而老公大方未有斤斤計教，而Michelle自然亦「有拖冇欠」。早前她終於抽出時間去選購禮物補數，並於社交平台上載了一段短視頻，原來二人拍拖第一年，周祉安送了一盒積木模型給她做生日禮物，Michelle笑指要「禮尚往來」，透露老公一直很希望欣賞梵高畫展，故一次過為對方預備了3幅梵高名畫造型積木，更親自落手落腳砌出來，這份別出心裁的禮物，自然令周祉安感動非常。