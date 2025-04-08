慾海女神　私隱大公開

鏡頭前都咁豪放，私生活梗係有過之而無不及啦！（互聯網）

喺娛樂界、網紅界、模特兒界有唔少女神以性感形象行走江湖，令唔少男士神魂顛倒之餘，亦不自覺地變得八卦，希望知多啲女神嘅真面目，究竟私底下係咪咁好色？不妨喺今次介紹嘅3套四仔入面搵答案！

古怪性癖好

基本上，能成為攝影模特兒嘅女仔都係樣靚身材正，特別係靠性感寫真上位嗰一班，唔止着得少布咁簡單，仲成日喺鏡頭前擺出誘人甫士，令好多男士產生性幻想！由Vixen出品嘅《Long Con》，就以四級角度，將呢班女神嘅私生活公開，滿足觀眾嘅好奇心！影片由Julia Grandi執導，搵嚟四仔界兩大人氣裸模Eve Sweet同Agatha Vega演出，內容講述兩人都有古怪性癖好，鍾意喺眾人圍觀下曳曳，過程中產生嘅羞恥感會令身心倍添興奮，殊不知喺某次曳曳時，有不速之客潛入現場，究竟會唔會對佢哋嘅事業造成致命打擊？

不道德交易

唔少四仔迷都會覺得脫星為咗錢可以喺鏡頭前做出各種荒唐行為，私底下從事不道德交易一啲都唔出奇！由Reality Kings製作嘅《Dirty Intentions #44》，似乎要話畀大家聽，真有其事，仲特登喺片頭加入類似「如有雷同，實屬巧合」嘅字眼。影片搵嚟Callie Brooks、Irina Cage、Katy Rose等多位高顏值脫星參演，故事講述呢班脫界女神為咗追求奢華生活，暗地裏參與色情交易，但好景不常，因一次意外，身陷桃色風波！故事有趣唔在講，重點係成班脫星嘅床上演出夠晒激，令人眼界大開。

娛圈潛規則

娛圈女神私生活揭秘，咁Juicy嘅題材，除咗吸引到娛樂八卦雜誌追訪，四仔片廠攞嚟大造文章亦屬正常，由Spizoo炮製嘅《MILFDOM: An Age Of Elegance》，就係一套踢爆娛圈女神好色真面目嘅四仔。影片由四仔名導CZ Muse執導，搵嚟Nelly Kent、Emily Pink、Apra Shay同Miss Sally呢4位喺四仔界享有明星級地位嘅索女參演，當中有人做小三，有人發錢寒，有人以肉體嚟換取上位機會，最正一段莫過於Nelly Kent同經理人嘅情慾關係，相當具娛樂性！

碟評

無論係邊個範疇嘅女神，總有裙下之臣對其隱私產生好奇心，今次介紹嘅揭秘式四仔可以話係為咗呢班男士度身訂造，其中《Dirty Intentions #44》同《MILFDOM: An Age Of Elegance》嘅主角都牽涉入色慾交易，似乎要話畀大家聽，坊間傳聞並非空穴來風，靚女上得到神枱真係唔簡單！