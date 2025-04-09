【是日通勝】

農曆三月十二

乙巳年 庚辰月 戊申日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午1時至3時

凶時：凌晨3時至5時、晚上7時至9時、晚上9時至11時

宜：安門、祭祀、沐浴

忌：交易、置產、動土

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：38、28、25

幸運顏色：藍色、黑色

【星座運程】

今日幸運星：天蠍座

白羊座：得到好運氣加持，宜抓住時機為理想奮鬥。

金牛座：事業運強，財運亦上升，專注工作有着數。

雙子座：理財要有周詳計劃，否則有可能陷入財困。

巨蟹座：投資要量力而為，盲目跟風容易損手收場。

獅子座：冷戰傷感情，要顧及伴侶感受，多予包容。

處女座：財運差，處理錢銀問題要打醒十二分精神。

天秤座：細節決定成敗，粗心大意會變事業絆腳石。

天蠍座：得到幸運之神關照，各方面運勢都相當好。

人馬座：精神不穩，溝通力稍遜，工作要特別小心。

山羊座：運勢平平，處理感情問題有必要多花心思。

水瓶座：運氣不是成敗關鍵，做好本分才是最重要。

雙魚座：三心兩意沒好處，重要公務最好優先處理。

【生肖運程】

相沖生肖：虎

旺弱指數：（升）鼠 人緣好

（跌）虎 多阻滯

鼠：對親人有情有義，你的付出不會白費。

牛：受傷機會高，不要做任何有危險的事。

虎：是日沖煞，頭頭碰着黑，凡事要小心。

兔：健康運稍遜，飲食冇節制會有手尾跟。

龍：精神狀態不太好，工作效率比平時差。

蛇：定力不夠易迷失，有可能惹上爛桃花。

馬：整天忙個不停，要提防壓力影響健康。

羊：受感情問題困擾，再不處理會更麻煩。

猴：火氣大易傷身，今天要好好控制脾氣。

雞：有望發揮自身才能，易獲得上司賞識。

狗：財運一般，不宜隨便作出投資的決定。

豬：用心經營感情關係，幸福感隨之而來。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

重情義之人

近日韓國娛樂圈接連曝光不太樂見的娛聞，但同時掀出男神元斌教人感動的暖舉，

重情義之人通常有哪些面相特點？你身邊又有否重情義之人？

1.懸針破印

凡於眉心間印堂位置有直紋，稱之為「懸針破印」，凡有此紋者為人重情義，做事有承擔，愛抱打不平，同時適合離開出生地往外地發展，運勢反而更佳，而且少年運平平，但中年運不錯。

2.眉濃

從面相學來說，眉為心性、眼為心窗，所以可從一個男人的眉眼看出他是否一個負責任的好爸爸。眉毛濃而齊整的男士，責任心強，重情義，十分顧家，懂得疼惜家人。

3.頭髮濃密

頭髮濃密者，個性踏實，責任心特別重，必會信守承諾，是重情重義之人！

4.唇厚

唇厚的人有情有義，雖然不擅辭令，不會說甜言蜜語逗伴侶開心，但不計較付出，絕對係理想另一半！

5.鼻頭圓

鼻頭圓大的人，心地十分善良溫柔，能包容不同事物，最愛照顧另一半！