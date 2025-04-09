劉穎鏇秘操「最強Body」　揭9年減磅血淚史

劉穎鏇在新劇大騷吸睛身材，直言「最強Body」這個美譽得來不易，曾走過不少冤枉路，錯用極端方法減肥，9年的收身大作戰絕對有血有淚！

藝人劉穎鏇（Tiffany）被指是無綫現時「最索小花」，憑Fit爆身材及甜美外貌，一直獲公司力捧。現年27歲的她於2016年參選港姐奪得亞軍及「最上鏡小姐」後正式加入娛樂圈，近年更成為無綫監製文偉鴻的寵兒，先後參演《超能使者》及《隱形戰隊》等，每次由頭打到落尾之餘，更盡展美好身段，打得又睇得，網民大讚吸睛！在現時熱播的劇集《奪命提示》中，Tiffany再以性感打女造型示人，勁騷「最強Body」，尤其是開首數集，連番以小背心、熱褲及泳衣等火辣青春造型上陣，應有盡有，其中一幕她被迷暈「躺平」，鏡頭以邪惡角度拍攝，令其豐滿身材展露無遺，觀眾睇到心跳加速！

學唱歌擺脫魔音

其實現時身材Fit到漏的Tiffany有過一段減肥血淚史，當年她以19歲之齡選港姐，經常被指太大隻，未達到演藝圈的纖瘦標準，經過9年努力操練，加上拍攝動作戲不停鞭策特訓，終於有成效。比起選港姐時，現時她足足瘦了一個碼有多，日前接受本報專訪時笑說：「選港姐嗰陣19歲Baby fat，依家我可以着到細碼衫，當時其實冇介意着咩尺碼嘅衫，最緊要着得舒服。依家最開心係搵到一個方法保持身形，由最初斷食、淨係食蛋白質、極端嘅『186斷食』，到依家搵到啱自己嘅方法，樣樣食少少，等身體吸收唔同營養，間中做運動，反而有最好效果。」

減肥經驗豐富的Tiffany，認為飲食對體重有最直接影響，同時覺得以往的減肥方法太極端，不健康又欠成效：「試過為咗拍劇減肥，人哋最癲都係『168斷食』，但係我就用『186斷食』，18個鐘唔食嘢，每日只係得6個鐘可以食，仲要唔食澱粉質，只食蛋白質同菜，搞到個人好攰，反而令水分留喺身體，個人好浮腫。」她持續進行了「186斷食」約4、5個月，直言過程難受又沒效果，之後再也不敢用這個方法，亦不建議大家這樣做：「嗰陣難受到成日都想偷食零食，去超市就會自動行去零食區，依家健康好多。」

現時樣靚身材正的Tiffany理應追求者眾，實情卻剛剛相反，她笑說：「我都唔知發生咩嘢事，可能我都係一個宅女，非常鍾意留喺屋企，一係喺屋企睇戲，一係就同班姊妹一齊。」在美國長大的她在港沒有舊同學，入行後亦難結識新朋友，大部分朋友都是圈中人，但她不心急拍拖，一切以事業為先，順其自然。

除了拍劇力求進步，Tiffany亦努力學唱歌，希望一洗「魔音」之名，她笑說：「自己唔覺得係魔音，唱歌老師話每個人都唱到歌，只係冇去訓練聲帶，搞到唱唔到某啲音。聽完呢番說話，我好有信心一定得，冇嘢係唔得嘅，希望半年時間可以抹走佢，自己唱到都係開心事。依家學緊基本功，有進步一定會畀大家睇。」