鄧紫棋財女變才女　出書圓兒時夢

歌手鄧紫棋在音樂界成就卓越，最近她密謀做才女，近日更宣布成為簽約作家，實現兒時夢想。積極備籌處女作的她，透露新書以科幻愛情為題材，已完成15萬字，不日面世。

有「宇宙G.E.M.」之稱的歌手鄧紫棋近來忙於舉行世界巡唱，密密吸金，去年更榮升內地演唱會票房冠軍，賺到盆滿缽滿成為小富婆。而最近，她解鎖新身份，從「財女」轉做「才女」，成為簽約作家，處女作亦接近衝刺階段。

近日，G.E.M.在社交網限時動態公開好消息：「13歲時的夢想，20年後實現了，2025.04.02，今天我正式成為了一位簽約作家。」而她在美國巡迴演唱會的Vlog中透露了更多關於新書的細節，她稱新書的誕生緣自2022年推出名為《啟示錄》的專輯：「裏面有14首歌曲，每首歌曲都有一個MV，將所有MV連在一起就是一個58分鐘左右的音樂連續劇，當時我已經開始把它寫成一本小說。寫了幾個月，寫了幾萬字，後來因為有其他事忙就沒有繼續寫，直到去年我又再開始重新寫，想把當時這個《啟示錄》的故事，一個科幻愛情的故事寫成一本小說。」

每日趕工3,000字

G.E.M.指故事是關於人類與AI之間的互動，是一個融合科學、神學及哲學的一本書，包含了她對很多東西的看法，目前已有15萬字：「角色的價值觀，甚至他們的傷痕也是來自我，在這個過程中，療愈了這些角色的同時，也療愈了我自己。」G.E.M.稱新書快將寫完，即使在美國巡唱期間也每日趕工寫小說，幾乎日寫3,000字：「最近幾倍速前進，快要寫完，我想要趕緊發，我太喜歡這個故事。」