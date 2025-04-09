譚嘉儀心痛愛貓思念成疾　外遊留陰影

「貓奴」譚嘉儀養有兩只小貓，弟弟「雲呢拿」尤其黐人，每日要她陪睡之餘，更有分離焦慮症，曾因主人外遊一周而情緒不穩以致屙血尿，令嘉儀對旅行大有陰影。

藝人譚嘉儀家中養有兩只英短貓咪，分別是4歲的貓女「雪雪」以及11個月大的貓仔「雲呢拿」，雖然現時「雲呢拿」尚年幼，但體型已超越家姐。談及飼養「雲呢拿」的緣由，嘉儀透露最初是想為「雪雪」找個玩伴：「咁啱我有朋友隻貓生咗幾隻小貓，其中一隻就係雲呢拿，佢係咁多隻小貓入面最活潑，周圍撩人玩，所以最後我揀咗佢。」可惜事與願違，兩隻愛貓未能成為糖黐豆，反而終日水溝油：「兩隻貓最初係冇見面，我將雲呢拿隔離，困住佢喺個籠入面養，等雪雪適應佢嘅存在。不過到依家，雪雪都係唔鍾意雲呢拿，兩個各有各玩，久唔久見到面就會打交，好在未試過有血案發生。佢哋兩個食零食嘅時候最和諧，會頭貼頭咁食，只有零食可以拉近佢哋嘅距離，哈哈！」她又指兩貓性格南轅北轍，「雪雪」文靜，「雲呢拿」就活潑好動：「雲呢拿由細到大都唔驚出街，聖誕節我帶佢去過西九睇聖誕樹，不過我全程抱住佢，希望將來可以好似放狗咁放貓散步。」

變身糖黐豆 每晚陪睡

講到跟「雲呢拿」的難忘事，嘉儀稱愛貓非常黐她，每晚都要睡在一起，有次嘉儀到外地旅行一周，回港後發現「雲呢拿」屙血尿，即時帶牠看醫生：「獸醫幫佢做咗身體檢查同化驗，佢一切正常，唯一解釋係情緒影響，獸醫問我最近屋企有咩變化，我話我之前去咗旅行，獸醫話一定係呢個原因，佢太掛住我，突然冇咗主人，令佢好緊張，搞到身體出毛病。後來雲呢拿食咗少少補充劑，跟住就正常番。依家我去旅行都會有啲卻步，因為驚佢嘅分離焦慮症發作。」

場地：PAW by PAW