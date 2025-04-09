胡歌傳接棒周潤發翻拍《新上海灘》　劇迷狠批冇新意

內地男神胡歌被傳將接周潤發棒，出演經典角色「許文強」，消息傳出引起網民熱議。近日現身英國拍攝廣告的他，一身復古帥氣造型吸引大批途人圍觀，結果與工作人員發生少許摩擦。

近日內娛突然吹懷舊風，有影視平台舉辦了一個名為「百部港片微短劇計劃」的比賽，意欲將《英雄本色》、《開心鬼》及《精武門》等經典電影改編翻拍成微劇，望藉此再掀起港產片熱潮。相關得獎者將獲50至200萬人民幣（即53萬至211萬港元）作為製作費補助，而作品上架後倘若受歡迎，更會獲發百分之三十的分帳，條件相當不錯，難怪引起網民關注及討論。

與此同時，網上瘋傳有投資方計劃開拍《新上海灘》，並找來胡歌接周潤發及黃曉明的棒，扮演「許文強」一角，趙麗穎出演「馮程程」、而陳偉霆則變身「丁力」，單是卡士已叫人期待，唯目前製作方暫未表態官宣，未能證真偽。有網民覺得胡歌缺乏許文強的「草莽匪氣」，未必能成功地「超越前車」，但亦有忠粉表態支持，大讚胡歌「演乜似乜」。有劇迷則狠批一窩蜂的翻拍如「炒冷飯」，完全缺乏新意，留下負評：「別糟蹋經典了」。

另外，胡歌被傳即將再為人父，人逢喜事自然精神爽，日前他被發現現身英國劍橋大學開工拍廣告，今次攝製隊成員更包括外籍人士，製作相當龐大。胡歌一身西裝褸、牛仔褲及棕色皮鞋現身，造型大走英倫風，獲讚復古優雅，吸引大批途人圍觀，期間工作人員為維持秩序，一度誤認路人身份發生少許衝突，有粉絲則不禁大叫胡歌《瑯琊榜》內角色名字「梅長蘇」，他即大方報以微笑。