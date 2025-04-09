《MINECRAFT》全球勁收　機迷戲院觀影興奮搗亂被拘捕

由荷里活兩大男星積碧克（Jack Black）與Jason Momoa合演的《MINECRAFT： 我的世界大電影》（A Minecraft Movie）是改編自經典電視遊戲，影片上映後掀起熱潮，日前放映該片的美國戲院就發生觀眾睇戲表現太興奮而驚動警方入戲院拉人！

據知機迷最興奮就是睇到片中「雞騎士」（Chicken Jockey）出場，網上流傳一條片段見到有大批年輕機迷見到角色出場時興奮跳起爆谷四散並乘機搗亂，搞到其他專心睇戲的觀眾報警求助，片中見到幾名警員入戲院處理事件並將幾名滋事的觀眾帶走。而英國有戲院就貼出通告警告觀眾觀影時不得「搞破壞」，尤其作出尖叫、拍掌、叫喊等任何騷擾觀眾的行為都會在不設退款之下驅趕離場。

另方面，《MINECRAFT： 我的世界大電影》上周五全球上映開畫票房大賣，首周末全球勁收3.13億美元（約24.4億港元），刷新電視遊戲改編真人電影全球最高票房紀錄，而於中國上映亦大收旺場勁收1.1億人民幣（約1.16億港元），成為目前為止今年進口電影開畫票房冠軍。