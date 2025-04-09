【簡潔生活學】生活需要有溫度

最近ChatGPT-4o優化了生圖功能，能夠將圖片轉化成不同漫畫風格，結果在社交媒體上，幾乎都被吉卜力風格的AI圖洗版，那些圖像相似度99.9%，令人讚歎AI發展如此驚人，但是，站在設計師或製作團隊角度來看，心情一定不好過，因為他們經過多年來磨練、累積經驗、反覆嘗試才建立的風格及成就，一下子就被「一個指令」而取代，幾十年的心血好像變得毫無價值。

人工智能的確幫助我們減省很多人力物力，但慢慢取代了某些工種，例如：設計、攝影或是文案等行業，都可以利用AI去完成，現在就連學生功課也運用人工智能去完成。

雖然如此，有些職業相信難以被AI所取代，例如：廚師、建築或裝修工人、美容或髮型師、醫生或護理人員等等，仍然要靠人力去完成。至於我們做收納師呢？也是靠人力，因為處理雜物需要人手去清理、分類、重置；若然客戶在心理上或行動力未準備好，也需要收納師去溝通協調。

或者有人會認為AI可以給予整理上的建議，但它不會知道家居實際狀況，也不知整理時你的心情或身體狀況，只有收納師才會即時觀察到及了解你需要，並且進行收納時可保持良好進度及安排。

人類的優勢，是有同理心及懂得隨機應變，人與人溝通由心出發而不是靠數據，就像你情緒低落時，想朋友給你抱一抱、打打氣，還是收到一條短訊：「加油！」，你便滿足？

所以，別過於依賴AI或沉迷在電子媒介，多珍惜人與人之間的相處，多欣賞手工及表現藝術，少看一陣手機，多出外走走，做一個有溫度的人類吧！

作者為MCM專業收納服務公司創辦人Kitty Wong及其團隊

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