「立生」盧慶輝自爆曾被騙8位數身家　拍片宣布：返嚟喇！

藝人盧慶輝當年憑出演無綫處境劇《真情》「唐立生」一角打響知名度，一度被力捧為小生嘅佢，2010年突然轉戰內地發展，並於北京「扎根」成家立室。而近年再度活躍幕前嘅盧慶輝，亦緊貼潮流不時透過社交網與粉絲分享生活點滴。

日前，盧慶輝就透過社交網分享咗一段以「如果人生可以重來#tvb演員」為題嘅影片，透露曾喺2005年被最信任嘅拍檔呃咗高達8位數字嘅金額，同時亦強調自己冇諗過重新再嚟過：「因為係有過往嘅經歷，先會成就今天嘅我。」直言每一個人生階段都好重要：「係1986年參加《魅力先生》攞咗冠軍，拍我人生嘅第一套電影《驚魂今晚夜》？定係喺1989年靠個腦賺錢投入金融事業，日夜顛倒，每天瞓得嗰３、４個鐘，錢係搵到，但係搵唔到開心。喺1995年入咗TVB，重新投入我嘅演藝事業，開始了我十年嘅演藝事業，喺呢10年裏面，我係《真情》嘅唐立生、《花田喜事》嘅小霸王周通？《碧血劍》的多爾袞？《萬家燈火》嘅高慶同埋《封神榜》嘅八炮？仲有仲有好多嘅我。」

最後，盧慶輝亦向一直以來支持佢嘅粉絲真情表白道：「回想半生，你話喺邊一段時間選擇重新嚟過？我諗我都唔會，因為係有過往嘅經歷，先會成就今日嘅我。 如果前半生我一路喺度追逐名利嘅話，我希望我嘅後半生，可以搵到一啲人生嘅意義同快樂。2025年喇，你哋喺邊？我返咗嚟喇。」