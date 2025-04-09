Anson Lo日操夜操狂Keep Fit　預告年底開騷派福利

MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo)聯乘意大利設計師Giuseppe Zanotti推出聯名膠囊系列今日正式發布，吸引大批「神徒」（粉絲暱稱）到場支持。心情大好的Anson Lo，現場更不停派飛吻，又與設計師一起做心心手勢，引起神徒歡呼聲不絕。

Anson Lo表示今次共推出3個items，包括一對靴、運動鞋和tote bag，裏面包含他喜歡的粉紅色、生日和玫瑰金3種元素，他表示原本想創作得破格一點，但考慮到太前衞又不襯自己的日常衣着，一向很喜歡設計的他，今次花了近三個月時間設計，令他對鞋履加深了認識：「對住設計師咁大人物初初好驚，以為會好嚴厲，但佢好友善，好似慈父爸爸感覺。第一次同佢Zoom meeting就成日講笑，畀我講自己日常穿搭，氣氛好輕鬆之後就冇咁緊張。」Anson Lo年底將舉行個人演唱會，對演唱會服裝造型會給予意見，也會努力鍛煉身形：「每次MIRROR演唱會都會露少少肌肉，睇吓今次點露法，（展示未露過嘅部位？）Maybe，今次演唱會主題幾特別。」

另外提到新戲僅拍了10日便停工，Anson Lo表示好早預了拍攝日期，不會打亂其他工作，希望能盡快完成，期待再開工，現未收到開工日期。電影以「希望」為主題，指導演想表達的希望不流於表面，有好多層次仍未解構到，希望拍耐點會觸摸到。

Anson Lo因並非日日開工，自己僅開了4組，對白亦不多，所以每次開工都要重新投入拍攝狀態，指導演要求他進入狀態、自然及不浮誇：「係難，因為導演要求好高，4組都學到好多嘢，拿捏眼神多與少，唔好話學到，係領略到概念。（擔心畀唔到戲？）擔心呀！每一Take都盡力而為。」表示幸好NG不多，最多3次，導演沒有鬧也沒有讚：「無Expect佢讚，我expect佢鬧多啲，我係入嚟學嘢，唔使特別令我feel good。」

至於新劇《The Season》自己未入劇組，但知道其他人已經開工，只知自己第一集便出場，角色需要表演音樂劇，但暫時未練習，以他所知跟木村光希未有對手戲。