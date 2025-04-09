Coldplay香港開騷　主音Chris Martin廣東話向觀眾問好

英國殿堂級搖滾天團 Coldplay 相隔16年重返香港，昨晚開始於香港全新落成的啟德主場館舉行一連4場《Coldplay: Music Of The Spheres World Tour》演唱會。首場吸引近5萬名觀眾座無虛席，現場氣氛高昂，為啟德體育園自啟用以來舉辦的首場國際級演唱會揭開序幕。

主唱 Chris Martin 以廣東話向觀眾親切問好：「大家好，我哋好開心嚟到香港！」，瞬間令全場氣氛高漲全場歡呼聲不斷，Coldplay以《Music of the Spheres》打頭陣。Coldplay 全晚共唱出24首歌，其中演唱多首膾炙人口的名曲，包括《The Scientist》、《Fix You》、《My Universe》、《Adventure of a Lifetime》、《Paradise》及《Hymn for the Weekend》等，幾乎每首都引來全場歌迷大合唱。配合演唱會專屬的環保LED手環，全場化身成一片閃爍燈海。此外，每位入場歌迷獲派發3D眼鏡來配合場內的特別效果。