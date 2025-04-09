姚焯菲新歌宣傳混亂粉絲嬲爆　自揭「偷食」望挽留

「聲夢小花」姚焯菲（Chantel）的粉絲日前不滿其唱片公司宣傳混亂，其新歌《New Fantasy》MV未能跟歌曲同步上架，令夾在公司及粉絲中間的她左右做人難，為平息粉絲的不滿，近日她不惜自爆「偷食實況」短片，用其可愛表現化解歌迷怒氣。

片中，見穿上露腰打歌服的Chantel，背向鏡頭，面向零食自動售賣機，以為她正揀選零食，但她一擰轉身，原來餅乾已塞滿口，搞到兩腮脹卜卜，似將全包餅乾「啪」入口，所以手上只餘下一個「吉」包裝袋。當發現被拍攝時，她即一副被發現偷食的驚訝樣，隨即揞住嘴再左望右望，為減輕尷尬氣氛，突然靈機一觸表演跳舞，之後就跳住離開返回錄影廠。網民指Chantel偷食片似足當年的「笑笑小電影」，既真實又搞笑，大讚她有喜劇潛質，亦有人指拍MV跳舞跳到深宵，食零食補充體力亦情有可原，着她毋須有罪惡感。

另外，Chantel日前現身慈善展，體驗DJ播歌工作，而她揀選的金曲包括有爸爸最愛的譚詠麟《愛情陷阱》，而彭羚的《給我們唱過的男孩們》及陳奕迅的《K歌之王》則為自己而播，有網民留言表示意外：「彭羚同陳奕迅嗰啲歌推出時，18歲嘅你仲未出世喎。」