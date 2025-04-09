半百袁詠儀韓國歎平民快餐被捕獲　素顏一特徵被激讚

影后袁詠儀 （靚靚）與老公張智霖 (Chilam) 由拍拖到2001年結婚至今，一直十分恩愛，是圈中出名的模範夫妻。而他們夫妻倆都有一個共通點，就是同樣擁有超凍齡樣貌，即使兩人都已經年過半百，卻依然顯得相當年輕，是不老男神女神代表人物。靚靚不時都會被網民偶遇，並把她的素顏生圖放到社交網上分享。

又有網民於社交網分享偶遇她的照片，以「在韓國偶遇袁詠儀本人！靚靚也太親切了吧！」為標題，留言寫道：「誰懂啊家人們！在韓國KR出差，隨便商場裏吃飯，一抬頭發現靚靚袁詠儀就在隔壁桌！她本人真的超級美！皮膚狀態好到發光，氣質超溫柔～鼓起勇氣打了個招呼，她還對我笑了！(人生高光時刻+1) 偶遇地點：汝矣島現代百貨 (The Hyundai Seoul) 聽說她常來韓國逛街，姐妹們可以來碰碰運氣！)」

相中可見靚靚正與友人一起在平民快餐店內用餐，她們一人一份，素顏的袁詠儀打扮十分casual，但依然相當靚女，能一眼就被認出。不少網民留言表示羨慕並大讚她好靚，博主亦補充說：「嗯啊，純素顏，狀態很好，臉超小，很瘦。」