紅印仍在！馬國明親解頸現「咖喱雞」之謎

視帝馬國明今日（9日）出席譚仔雲南米線宣傳活動，穿上制服變身「譚仔哥哥」任最帥店長，對於日前他網晒近照，頸上疑出現「咖喱雞」的紅印，引起網民無限聯想，而今日其「咖喱雞」仍在，不過已變得淺色，而他亦親解「咖喱雞之謎」。

原來都是為了宣傳品牌。問到為宣傳要扮有「咖喱雞」似乎大犧牲，他反問：「有幾大犧牲呀？咖喱雞之嘛，我唔明點解咁大反應，我成日食咖喱雞，咖喱牛腩，我好鍾意，（被人誤會係愛之吻，）好得意，有啲會聯想到嗰啲嘢，好多朋友send短訊畀我問係咪皮膚敏感，係咪病咗，使唔使睇醫生？我同佢哋講係Promote嚟嘅，所以大家千祈唔好心邪，（有冇試過真整「咖喱雞」？）真係冇試過，亦都冇送畀人，我真係唔知個起源係乜。」網民又指他的近況精神欠佳，相反太太湯洛雯狀態極佳，他又說:「我唔覺得喎，ok喎，冇所謂，開開心心，笑吓就算，最緊要話我老婆靚，我冇所謂。」

提及工作安排，他表示農曆新年前拍完新劇《夫妻的博弈》後，現等劇組通知再開拍《新聞女王2》及另一齣劇集，未有開工日子前，打算全力搵錢賺外快，他說：「近排好開心，因為所有event唔使再同公司度期，所有嘢自己可以接嚟做，嚟梗要返內地，馬來西亞同澳門工作，呢期對客戶無任歡迎，可以隨時call我，我又唔怕出埠工作，之前去柬埔寨唱騷，好平安咁返嚟香港，我有兩頭家要養，最好就係夫妻檔搵銀。」