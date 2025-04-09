潮牌搞虛構雪糕店　推出復古霓虹色系雜貨

日本潮流品牌niko and...一向以搞怪創意取勝，今次竟虛構一間名為FIZZ＆RICH PARLOR的雪糕店，將汽水的清爽與雪糕的濃郁結合，推出一系列玩味生活雜貨，即日在官方網店優先預售，4月18日正式登陸全線門市。這個天馬行空的企劃靈感來自「uni9ue senses」中的「食」與「遊」元素，品牌設計團隊模擬出一間擁有「復古摩登」裝潢的雪糕店，店內充滿七彩霓虹燈光與懷舊冰室氛圍。系列中最搶眼的莫過於透明霓虹色系的收納籃，迷你版可放小物，普通版適合野餐使用，而「溶化雪糕手機支架」則以滑稽造型成功搶Fo。針對即將來臨的露營季，品牌特別推出5升容量「復古冷凍箱」，橙白兩色配搭粗體英文Logo，輕鬆襯出美式休閒風。同系列還有直徑達40厘米的「雪糕造型抱枕」，夠巨型好好攬，而Cap帽用懷舊材質搭配刺繡雪糕徽章，細節滿分。系列中不乏精緻配件，如可拆式「多功能鏈」，既能掛袋上又可當帽飾，三款糖果色系完美呼應主題。品牌更在網站打造虛擬雪糕店場景，讓消費者未買先感受氛圍。