金像獎影帝影后造型照曝光　紅黑襯絕閃星光

「第四十三屆香港電影金像獎」頒獎典禮將於4月27日（星期日）假香港文化中心隆重舉行，大會今日發布準影帝林峯、劉青雲、游學修、許冠文及郭富城，以及準影后許恩怡、談善言、鍾雪瑩、衛詩雅及區嘉雯的型格造型照片。

榮膺首屆「香港電影金像獎」影帝的許冠文，多年後憑英皇電影《破。地獄》再次角逐影帝寶座，在片中他飾演一個古板嚴肅的喃嘸師傅，思想守舊重男輕女，對外人執着、對子女苛刻，往往因為要堅守傳統而與他人起衝突。許冠文收起冷面笑匠的形象，扮演造型突出的喃嘸師傅兼傳統嚴父，演來入木三分。他早前在「2024年度香港電影導演會年度大獎」中率先獲得一眾香港導演同業評選為「最佳男主角」。

曾三奪金像獎「最佳男主角」的劉青雲在《爸爸》片中飾演一家之主，生活原本平淡溫馨，卻因妻女被患有精神分裂症的兒子殺死而家破人亡。他作為倖存者一方面要極力維持正常生活，另一方面要處理跟兒子的親仇關係。他淡然細膩的演出，深刻展現了角色的痛苦與掙扎，成功讓他在三月份舉行的「第十八屆亞洲電影大獎」中擊敗其他亞洲影帝級演員勇奪「最佳男主角」。

郭富城在《臨時劫案》中飾演悍匪，是他從影以來首個賊頭角色。他的哨牙、滿面鬚根並將頭髮梳向後腦的老土造型突出。候選人尚有《九龍城寨之圍城》的林峯及《看我今天怎麼說》的游學修，二人均是獲得提名人生中首個電影獎項。

五位「最佳女主角」候選人無論誰人勝出，將會是她們首次榮膺「影后」殊榮。許恩怡以清新活潑形象出道，在奇幻愛情電影《久別重逢》中飾演高中女學生。談善言在《虎毒不》中飾演一個新手媽媽，她特意增磅以求外形更像產後婦女，未婚的她更學習如何照顧嬰兒。

衛詩雅與鍾雪瑩均是連續兩屆入圍金像獎「最佳女主角」的候選人，衛詩雅今屆以《破．地獄》角逐影后榮銜，她已憑此片獲得三個女主角獎項，包括「第三十九屆華鼎獎」、「第六十一屆亞太影展」及「2024年度香港電影導演會大獎」，成績斐然。鍾雪瑩之前憑《填詞L》在「第六十屆金馬獎」與及「第四十二屆香港電影金像獎」首嘗提名「最佳女主角」的滋味，今次憑藉《看我今天怎麼說》的聾人角色，先在去年「金馬獎」獲封「金馬影后」，並在本屆「香港電影金像獎」中角逐女主角殊榮。而資深話劇演員區嘉雯在《從今以後》中飾演一位女同性戀者，面對同居四十多年的愛人猝逝後，與伴侶的親人在喪葬及遺產分配上出現分歧。