劉穎鏇郭柏妍女僕Look終登場　無敵水着率先睇

藝人劉穎鏇（Tiffany）與郭柏妍（Rosita）在無綫劇集《奪命提示》中組成女團「Double C」深入娛樂公司查案，在劇組發放的宣傳照片中，兩人以「橙色女僕水着」晒「咪咪」狂擺賣萌甫士，單眼、派心、嘟嘴、送飛吻，又玩水槍狂射泡泡，青春無敵。

有「最強Body」美譽的Tiffany，除了美腿吸睛，苦練得來的「超強馬甲線」亦相當有睇頭，見證努力鍛煉的成果。Tiffany獲網民大讚索爆之餘，有網民指她這身打扮，配以開場做出的劃圈手勢，感覺猶如是真人版的《美少女戰士》木野真琴。

Rosita近日在劇中獻出螢幕初吻，當日拍攝時Rosita「生擒」丁子朗啜紫菜一幕，主動又大膽，但當監製嗌停機，她即尷尬病發作，兩度企圖匿在枱底下，緊張到面紅耳熱。Rosita接受訪問談及接吻戲亦未能清晰說出感受，只是躲在Tiffany身後，及拉住她撒嬌，搞笑又可愛。

此外，劉佩玥與陳山聰則在劇中上演浴巾大戰，她更大晒超白滑肌膚令網民讚嘆，原來與她5年前已經開吃全素食，她透露茹素不但令身形纖瘦，反而不再容易感到頭暈及四肢無力，毒素排出後，就連皮膚也變得更好。