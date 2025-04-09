Frankie自爆同黃德斌有親密戲　「破處」獻第一次男男吻

藝人余香凝、黃德斌、陳瑞輝（Frankie)、沈貞巧（Gao）、陳秀珠（珠姐）和邱傲然（Tiger）等一眾演員現身觀塘出席新劇《麻甩媽咪》的記者會。

在受訪時，余香凝分享自己角色原來的性格很乖巧，對珠姐所飾演的野蠻奶奶逆來順受，但當被德斌「上身」後便與奶奶有很多鬥氣場口，而Frankie要夾在中間，十分搞笑。問到珠姐還想和哪位MIRROR成員合作，她笑指喜歡Ian，因為其有音樂細胞又唱得又識彈結他，笑說Frankie很好但自己好貪心。

戲中Frankie將與德斌有親密接觸戲，預告有錫德斌額頭，坦言第一次錫男人，因為沒有心理準備而好緊張，更透露之後有尺度更大的親密接觸，若未來有機會拍BL劇亦不會抗拒。問到Frankie的感情狀況，他指不透露咁多，但是開心的，沒有被之前的新聞影響，當被問及現在是否變得低調時，他則回答：「你覺得我低調好多，我咪高調返少少，出番多啲post。」

而談到早前珠姐與方力申及其太太的合照，珠姐指當天只是偶然撞到，之後會再相約《酸甜爺爺》劇中的另外兩個兒子和方力申聚會，當中雖然只有方力申未成為父母，但她表示不會催促他們生BB，他們自己懂得計劃，並笑稱覺得方力申太太葉萱很漂亮，自己最喜歡看俊男美女，特別令她醒神。