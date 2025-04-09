Gao被惡搞成「市民沈貞巧」好開心　Marf叻女與有榮焉

藝人余香凝、黃德斌、陳瑞輝（Frankie)、沈貞巧（Gao)、陳秀珠和邱傲然（Tiger）等一眾演員今日（9日）現身觀塘出席新劇《麻甩媽咪》的記者會。受訪時，問到德斌劇中有一場要睡在棺材的場口，他指睡了整晚，都覺得幾涼快，雖然覺得有些「大吉利是」，但為了完成工作要求也會照做。而劇中Gao飾演德斌的女兒，她笑指自己由細看德斌的戲長大，經常看他都是好型氣場好夠又壞壞的角色，但當睇《大叔的愛》覺得德斌很可愛，十分搞笑。

而Tiger劇中的角色苦苦追求Gao，最親熱的戲只有洗碗，他指兩人多是感情上嘅交流，愛情動作戲則欠奉，他形容自己的角色比較像小朋友單純簡單，會很直接表達愛意，反而與現實的自己差很遠，笑言現實生活中自己不會「咁嗲」。

此外，昨晚是英國搖滾天團Coldplay今年在香港的首場演唱會，COLLAR成員Marf擔任開場嘉賓，而Gao亦有入場觀看演出，並在完結後以樂迷身份接受了新聞採訪，Gao回應指看見自己接受訪問的片段被網友惡搞成「市民沈貞巧」，覺得很有趣。而當入場覺得感動，成場好大好震撼，更直言Coldplay的歌陪伴成長，安撫了很多人的生命。

而問到隊員Marf的表現，她則坦言見到Marf「咁叻女」好感動甚至流淚，認為她帶着全隊的精神上台表演，以為她會唱自己的歌，但意料之外唱了團歌《idc》。另外，指Marf分別以英語和廣東話介紹自己是COLLAR的Marf，那一刻很為她感到驕傲，覺得這種感覺只有自己成員會明白。