韓籍啦啦隊軍團瘋湧台灣　慈妹4字回應

台灣富邦啦啦隊「Fubon Angels」人氣成員慈妹（彭翊慈），有着C Cup飽滿上圍及甜美笑容嘅佢，不時透過社交網分享生活點滴，然而去年年底卻發了篇低潮文道：「忍耐到極限」，引來各界關心。而日前受邀上綜藝節目的她，亦再次被問起相關事宜，對此佢亦解釋可能開始上節目或做直播，間接地多咗好多人去佢直播間，對佢工作表現指指點點：「我可能就會有點被影響到了吧。」對此，演藝前輩亦安慰道：「我跟妳講這是演藝必經之路，每個人都這樣走過來的，千萬不要為了一點人家的留言評論，然後在那裏尋死尋活，妳就繼續做妳自己。」

此外，隨着台灣愈嚟愈多韓籍啦啦隊女神進軍，慈妹亦被打趣道：「她（慈妹）受不了台灣各大球團，現在怎麼樣？只要是韓國人就可以來當啦啦隊是不是？聽說有的球團到韓國街頭（拉人）來做啦啦隊，『我不會跳舞捏』、『韓國人就好』，聽說現在只要是你的身份證是韓國人就可以被拉來台灣當啦啦隊？」

對此，慈妹回應道：「這個喔，我真的不予置評耶！」至於被問到韓籍成員嘅舞技是否精湛時，慈妹表示道：「我覺得其實多多少少，也是蠻多本土的啦啦隊，他們也其實不太會跳舞。」同時亦補充道：「但是大家都很努力，我覺得這是一個重點。」