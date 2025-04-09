同楊偲泳咀戲被刪　岑珈其唔覺可惜

藝人談善言、林家熙（Locker)、岑珈其和楊偲泳等一眾演員今晚（9日）現身將軍澳出席電影首映會。戲中偲泳飾演一名兼職女友，問到有沒有使出色誘等手段幫助團隊，她笑言角色人脈廣闊，負責轉移大家的視線，其中有一部分比較搞笑，要整蠱珈其，變成一個詼諧的感覺。問到有沒有很多打鬥場口，談善言指相比起打鬥場口，因為主要是用槍去打劫，有打鬥戲份，但更多是在跑步。

談到岑珈其與楊偲泳的咀戲被刪，珈其指冇所謂可不可惜，他們身為演員先跟隨劇本演，到最後剪接時已是第二次創作，他們很尊重和信任導演會呈現最適合的版本，只要自己盡了力就好。偲泳則表示因戲劇的節奏問題而要刪減，都沒有所謂，亦大讚珈其是個好丈夫和好爸爸。而當問到拍咀戲有沒有和男友報備，偲泳搬出宣傳電影迴避問題，之後再追問有沒有看男友主演的電視劇，她則轉移話題提起自己正在追看串流平台上的劇集，覺得題材很有意義。

提到女友Marf昨晚的演出，Locker大讚女友好型，是個100分的表演，自己十分欣賞她，而Marf昨晚也向他分享能有這個魔法般的體驗十分開心，他亦十分「戥佢開心」，又指女友演出前並沒有好緊張，笑說她是個強大心臟的表演者，自己能幫助她的就是問少些問題，準備三餐，減輕她的負擔，令她不用操心。另外，早前Marf表演有走音後，今次演出被網民視為證明返自己，Locker則直言認為Live有瑕疵是十分正常的事。

此外，今天剛好發布了金像獎造型照片，談善言分享時隔9年前新人獎提名後再獲金像獎提名，她還記得當時是在工作室拍攝造型照，如今則在廠房拍攝，心情亦大有不同：「個陣時唔知要做啲咩，去到現場就好驚慌，但今次我覺得好好囉，有好多Outfit比我哋揀啊，有好多朋友係附近一齊化妝，跟住大家去輪住影相，好似一個大學project咁一齊去做一件事，感覺又好似Summer Camp咁。」