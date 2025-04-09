喺日本，出夜街，玩到冇車搭返屋企，上去朋友屋企借宿一宵係好平常嘅事，於是有AV廠借題發揮，以錯過尾班車為題材炮製出終電系列，據AV業界資深人士神仙乙表示，當中嘅男女主角都因為喺異性屋企留宿而得到難忘嘅春宵，實在令夜深寂寞嘅觀眾恨得牙癢癢！

街角情緣

由FALENO製作嘅《半夜你錯過末班車時，我們相遇》，講述明仔喺某一晚好夜收工，步行回家途中，喺屋企附近嘅公園仔遇上一個人飲悶酒嘅翼舞，眼見對方個樣生得

靚，身材又好，於是鼓起勇氣上前搭訕，對方見明仔冇咩惡意，相貌四正又斯文，漸漸放下戒心，話自己錯過咗返屋企嘅尾班車，被迫喺街上流連。明仔見翼舞咁可憐，就話可以收留對方宿一宵。入屋後，兩人把酒言歡之餘，內心嘅慾火亦愈來愈高漲，翼舞更率先採取主動，並施展出熟練嘅騎乘功夫，令雙方獲得無比快慰！

難抵誘惑

喺FALENO出品嘅《朋友的女友誘惑我》入面，男主角阿晉雖然高大靚仔，但一直搵唔到合適對象，某一晚約埋老友阿雄同其女友時田亞美去飲酒消遣。阿雄好快就不勝酒力，飲到醉醺醺，亞美見到呢個情況，就幫男友截的士，由得佢一個人歸家，自己則留低繼續飲酒，仲話尾班車已經走咗，邀請阿晉返香閨再飲過。起初阿晉個心都有啲猶豫，但諗深一層三更夜半要搵地方留宿又確係幾麻煩，於是接受亞美嘅提議。原來亞美一心要誘惑阿晉，入屋後即不斷向對方大送秋波。面對眼前一對超彈力靚波，阿晉根本難以招架，惟有對唔住老友，同亞美上演連場激戰。

露出本性

由VENUS推出嘅《喝醉後，美人秘書會變成接吻怪獸》，講述公司高層德叔帶咗女秘書宮乃優一齊出席酒會。唔知係咪會場供應嘅美酒佳餚太吸引，宮乃優不知不覺飲大兩杯，德叔只好帶佢返屋企休息一下！勢估唔到，宮乃優飲醉之後，性情大變，由端莊斯文變到飢渴無比，捉住德叔又攬又錫，又主動施展靈活舌技，繼而展開一場激烈互動！雖然德叔對於宮乃優嘅飢渴程度大感驚訝，但係為時已晚，只好做定被對方榨乾精力嘅心理準備。

簡評

唔使錢可以去異性屋企借宿一宵，經已夠晒着數，仲可以發洩埋慾火，身為旁觀者嘅本仙實在羨慕不已！3部作品中，本仙最鍾意《半夜你錯過末班車時，我們相遇》，原因係女主角翼舞艷麗迷人，身材又弗到爆，同男主角相處時，表現自然，唔似做戲，上到床又識控制激戰節奏，簡直係理想情人嘅典範！