Holly Gibbons　火辣「英」雌騷靚偈

有正嘢梗係要同其他人分享一下，人緣先會好，辣模Holly Gibbons就完全明白為人大方有助吸納粉絲，加上本身有副極品靚偈，自信心爆晒棚，難怪頻頻喺社交平台派福利啦！

性格內向

呢個世界有大量顏值高、身材正嘅辣妹，何解有人寂寂無聞？有人又可以成為萬人迷？答案在於當事人係咪咁於向大家表現自己最靚一面，否則外形有幾吸睛都係假，好彩嘅係來自英國薩塞克斯郡義本嘅Holly Gibbons，非但唔介意喺鏡頭前暴露嬌軀，近年仲拍埋片益粉絲，如此豪邁大方，又點會唔得人鍾意呢？

不過，據阿妹表示，細個時因入讀寄宿學校，性格比較內向，唔係咁願意同人交往，曾經擔心身材太勁而被同學取笑，連泳衣都唔敢着！升上大學後，因修讀運動及休閒管理學，成日要去健身室，內向性格先至慢慢逆轉，後來發現其他人之所以鍾意評論其身材，主要出於妒忌心，反思過後，自覺係有料之人，冇必要收收埋埋，於是頻頻喺網上騷哥利，並成為人生轉捩點。

只限自娛

起初Holly Gibbons係透過IG等社交帳號分享健身同泳衣相，以展現健康美為主，冇幾耐就收到模特兒事務所嘅邀請，因心思思想入行，結果拍攝咗人生第一輯比堅尼寫真！由於阿妹副偈夠晒弗，心口對激凸車頭燈達F Cup，加埋個樣又生得甜，呢輯寫真喺坊間引起唔少回響，於是佢接連推出多輯寫真，仲要係一輯比一輯性感，逐漸奠定其性感模特兒地位，更獲美國四仔片廠DDF青睞，力邀拍片，就係咁四仔界又多咗一位耀眼新星。

值得一提，Holly Gibbons對於投身脫星行列有一條底線，就係只拍自娛片，性愛演出一律免問，按一般情況，片廠多數會打退堂鼓，但事實係剛剛相反，理由係覺得阿妹嘅外形實在太正，唔憂冇人鍾意，結果處女作《Ultimate Striptease》真係大受歡迎，證明片廠眼光獨到。之後阿妹有見及此，索性喺OnlyFans開設帳號，為會員推出自娛影片，實行自導自演兼自肥！

Profile

出生地：英國薩塞克斯郡

身高：160cm

三圍：34F-25-34

樣靚偈正嘅Holly Gibbons，無論擔任裸模抑或經營成人網紅事業，兩瓣都咁掂，登入其社交網，欣賞一下佢啲靚相，你就會明白點解有咁多網民成為粉絲！