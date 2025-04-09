張敬軒拍片撐周國豐音樂會　以過來人身份分享緩解抑鬱

周國豐夥拍HiFi天后黃翠珊（Susan)今晚（9日）舉行首場慈善音樂會，曾經患抑鬱症的歌手張敬軒拍片支持，並分享自己的故事，軒仔表示26、27歲時有嚴重抑鬱傾向，經醫生診斷為家族性遺傳，及有少許躁鬱症，需要食精神科藥物治療，他表示：「不過藥物對我工作和生活都有影響，好感恩身邊有好多好好嘅朋友，畀咗各種支援，如帶我出去行吓和陪伴，我一個人喺香港有傾訴嘅渠道。我覺得最有效嘅方法係幫助人，去做義工參與院社和監獄探訪，透過幫助人都可以療愈到自己，情緒鬱結搵到出口⋯幸運地自己情況唔係太嚴重，係雙面人，好方面幫到我創作和表演，唔好方面係影響到生活。」他並鼓勵同樣受情緒困擾的朋友要有信心，向身邊人張開懷抱，照亮自己和其他人。

周國豐就擔任導演及Talk Show主持，笑言唱歌就交給Susan，自己不敢獻醜：「唔想打爛自己飯碗，畀人用我條片來計分。」表示綵排時看到Susan的演出，值得給予20分，不過日前《中年好聲音3》播出「林子祥金曲之夜」的預告片中，有網民發現片段率先爆出賽果，「大魔王」之一的黃博獲得99分超高分，周國豐承認自己冇畀滿分，「爭嗰一分係我，因為我唔想咁快見到100分滿分，唔想畀參賽者咁大壓力，成為所有焦點，我係雞蛋挑骨頭、本死，預咗畀網民鬧，『阿Lam都畀20分你唔畀？』。」周國豐想藉此活動推廣情緒健康。

出席的藝人還有沈震軒、車婉婉、「中1」和「中2」歌手李佳、顏志恒、羅啟豪、吳大強和顏米羔等。顏米羔表示專誠來支持周國豐，表示以前聽過周國豐唱歌，讚對方震音好經典，又是人肉音樂字典，十分尊重對方。問到魯振順炮轟中年好聲音歌手搶工作，顏米羔自言也等待工作安排，認識對方，認為每個人都可以發表意見的。透露近日執導的電影做後期工作，又考慮會出歌。對於日前被指揸靚車載中女遊車河，卻冇錢還債，引起網民熱議，他表示不作評論，不作評清冇「見慣藝人都知發生乜事，自己唔會理，無嘢值得回應，只可以話我有車牌，（你唔澄清？）唔使澄清，觀眾想睇乜我明白，是個人的選擇，壓力係有，俗語食得鹹魚抵得渴，多謝大家關注我，無嘢值得解釋。」至於該女伴他亦沒有多作解釋，只推說身邊一向多「女伴」就是有三個家姐和媽媽，現在只想令媽媽開心及放心。